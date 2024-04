Trikovi kako povećati žensku želju za seksom i namirnice koje na muškarce djeluju kao Viagra

Moj suprug i ja smo u braku 25 godina i nikad nismo imali problema s libidom. Međutim, tijekom zadnjih šest mjeseci moje zanimanje za intimnost se smanjilo. Mislila sam da bi to moglo biti povezano s menopauzom. Počela sam lagano vježbati da vidim pomaže li, no mogu li još nešto učiniti, pitala je jedna čitateljica dr. Clare Bailey, liječnicu koja daje savjete o seksualnom zdravlju, piše Daily Maiil.

- Problemi s libidom mogu doći i proći u bilo kojoj dobi, pri čemu stres, dosada ili odnosi u obitelji igraju značajnu ulogu. Žao mi je da imate problema s libidom. Nažalost, to je uobičajeno i postoji niz razloga koji mogu dovesti do tog problema. Na primjer, kako starimo dolazi do pada estrogena, što dovodi do fizičkih simptoma, poput suhoće vagine, kao i do zabrinutosti oko izgleda tijela, zbog čega se želja može smanjiti. Ako je vaš glavni problem suhoća, tada bi vam mogli pomoći lubrikanti i kreme koje se mogu nabaviti bez recepta - odgovorila je dr. Clare Bailey.

- Dobro je što ste proaktivni. Bravo za to što ste počeli redovito vježbati, pokušajte uključiti i trening snage. Studije pokazuju da tjelovježba može povećati seksualno uzbuđenje i zadovoljstvo. Također može poboljšati raspoloženje i samopouzdanje. Vježbe za dno zdjelice također poboljšavaju zadovoljstvo. Što se tiče drugih nemedicinskih rješenja za loš seksualni život, vrijedi razmotriti utjecaj hrane. Znamo da prehrana u mediteranskom stilu bogata voćem, povrćem, nemasnim bjelančevinama i cjelovitim žitaricama ne samo da koristi mentalnom zdravlju i snu, već pomaže održati vaš seksualni nagon u formi. U jednoj studiji, žene koje su se tako hranile imale su bolje rezultate u pogledu želje, uzbuđenja, podmazivanja, orgazma, odnosno zadovoljstva odnosima od žena koje su imale drugačiji plan prehrane – pojasnila je.

Dodaje kako fitoestrogeni, koji se nalaze u namirnicama kao što su sjemenke lana, sezama i slanutak, djeluju na sličan način kao ženski spolni hormon estrogen.

- Konzumacija ovih namirnica može pomoći kod simptoma menopauze. Namirnice s visokim sadržajem cinka, poput kamenica, orašastih plodova i sjemenki, također mogu imati pozitivne učinke – ističe. Dodaje kako s godinama opada i kvaliteta seksualnog života i kod muškaraca.

- Ako vašem mužu treba malo poticaja, postoje stvari koje vrijedi dodati svojoj prehrani. Cikla se, primjerice, od davnina smatra afrodizijakom. Zapravo, djeluje pomalo poput Viagre. Ima visok sadržaj nitrata, koje tijelo pretvara u dušičnu kiselinu, a ta kiselina širi krvne žile i poboljšava protok krvi u cijelom tijelu, uključujući i spolne organe. Također, mogla bi ga zanimati hrana bogata omega-3 višestruko nezasićenim masnim kiselinama, poput lososa, inćuna, tune i dagnji, koja može povećati razinu testosterona kod muškaraca. Ako se osjećate avanturistički, dodajte malo fermentirane hrane, kao što je gljiva kimchi. Fermentirana hrana prepuna je probiotika, vitamina i minerala i pokazalo se da pomaže u smanjenju stresa i tjeskobe, možda zbog utjecaja na crijevni mikrobiom. A manje stresa i tjeskobe jednako je ispunjeniji seksualni život – piše liječnica.

Treba razmisliti i o dodacima na bazi D vitamina, jer taj vitamin potiče raspoloženje, a razina tog vitamina zimi može biti niska, dodaje.

- No, možda je jedna od najboljih stvari koje možete učiniti da poboljšate svoj seksualni život iskreni razgovor s partnerom o tome što vam se sviđa ili ne, ili jednostavno isprobati različite stvari. Parovi koji mogu razgovarati jedno s drugim na otvoren način vjerojatno će održati bliži odnos pun povjerenja. Možda je sve što vam treba da malo 'prodrmate' svoj seksualni život i vratite malo strasti. Ako se stvari ne poprave, nije naodmet otići i na razgovor s liječnikom – zaključuje dr. Bailey.