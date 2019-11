Maramice kakve su naši djedovi koristili ne zagađuju i lijepe su

Smeće koje sam napravila u posljednje dvije godine može stati u staklenku od krastavaca.

To možete napraviti i vi, rekla je Kathryn Kellogg, autorica knjige “101 Ways To Go Zero Waste”. Kaže kako, kada dođe sezona alergija ili gripa, trošimo hrpu maramica. One se mogu reciklirati, ali ne obraćamo na to pažnju.

- Zašto se ne biste vratili na tradicionalne maramice? One dolaze u prekrasnim dizajnima i mogu se lako oprati te prenijeti na sljedeće generacije - tvrdi autorica i blogerica.

Dodaje kako ne morate kupovati niti preparate za tijelo nego ih napravite kod kuće. Kaže kako je kupaonica jedno od mjesta na kojima se gomila najviše otpada. Riječ je o ambalaži, ali i o zubnom koncu.

- Umjesto toga nabavite tuš za zube - govori.

