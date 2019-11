Izbjeljivačem se ne čisti metal i ne smije se miješati s octom

U borbi protiv plijesni i bakterija, izbjeljivač (varikina) je savršeno sredstvo, ali ako ga ne koristite pravilno može učiniti više štete nego koristi. Prije nego što uzmete spužvicu i bocu izbjeljivača, pogledajte kojih najčešćih pet pogrešaka ljudi rade kada čiste s ovim moćnim sredstvom.

1. Miješanje izbjeljivača s drugim sredstvima za čišćenje

Iako se čini da to pomaže u borbi protiv bakterija i mikroba, miješanje izbjeljivača s drugim sredstvima za čišćenje može uzrokovati ozbiljne probleme. Savjetnici za čišćenje iz The Association of Residential Cleaning Services, International (ARCSI) smatraju da u izbjeljivač nikad ne treba dodavati:

• Ocat: kad se izbjeljivač i ocat pomiješaju, kombinacija stvara plin (klor) koji može uzrokovati iritaciju očiju i probleme s disanjem.

• Amonijak: izbjeljivač pomiješan s amonijakom stvara kloramin, plin sličan kloru. Dodatni simptomi izloženosti kloraminu su kratak dah i bol u prsima.

2. Korištenje previše izbjeljivača u pranju rublja

Izbjeljivač možda može izbijeliti rublje bijele boje, ali ako ga pretjerano izbjeljujete, to s vremenom može utjecati na njegovu čvrstoću i kvalitetu. Američki institut za čišćenje (ACI) nudi ove savjete za korištenje izbjeljivača kod pranja:

• Proučite etiketu jer se neke tkanine ne mogu/ne smiju izbjeljivati. Također, pojedini deterdženti imaju sredstva za očuvanje boje.

• Napravite test. Umočite pamučnu blazinicu u otopinu izbjeljivača i vode i nanesite ga na neki unutarnji šav. Ako boja ostane, možete ga koristiti sa sigurnošću.

• Kada pokušavate ukloniti mrlju budite sigurni da ispod dijela koji namačete nema drugih materijala koje možete oštetiti. Isperite vodom kad mrlja nestane.

• Kad izbjeljujete čitavu mašinu rublja, pročitajte uputstva za izbjeljivanje kako biste odredili točnu količinu. Također trebate potražiti priručnik perilice rublja kako biste doznali ide li izbjeljivač u bubanj ili u poseban dozator.

3. Izlijevanje izbjeljivača niz odvod

Izbjeljivač ubija korisne bakterije koje pomažu u rastvaranje septičkog otpada. Uz to se izbjeljivač može pomiješati s drugim sredstvima u vašim odvodnim cijevima i stvoriti plinove koji će lako zagaditi ​​zrak u vašem domu, pa čak i prouzročiti pucanje cijevi.

4. Korištenje izbjeljivača na metalnim površinama

Izbjeljivač se ne smije nanositi na uređaje od bakra ili nehrđajućeg čelika. To je zato što korozivne kemikalije mogu reagirati s metalom i stvoriti mrlje, pa čak i pokrenuti koroziju. Također, nikad ne koristite izbjeljivač ili amonijak za uklanjanje hrđe.

5. Ne razrjeđujete dovoljno izbjeljivač

Više izbjeljivača ne znači i da ćete bolje očistiti. Jedina prednost njegove upotrebe više od propisanog je kad je neka površina jako zaprljana. Kad koristite izbjeljivač za čišćenje poda, sudopera, uređaja, određenog posuđa i kuhinjskih ploča ne koristite više od jedne šalice izbjeljivača po litri vode.

