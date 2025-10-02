Maria Grazia Chiuri je nova kreativna direktorica Fendija

Fendi je 29. rujna potvrdio da Silvia Venturini Fendi napušta ulogu kreativne direktorice te prelazi u funkciju počasne predsjednice, s početkom od 1. listopada. Ova promjena zatvara jedno razdoblje koje je obuhvatilo modne dodatke te mušku i žensku modu tijekom obilježavanja stoljetne obljetnice modne kuće.

Silvia - unuka osnivača Adele i Edoarda - ključna je figura Fendijevog identiteta od 1990-ih. Nakon odlaska Kima Jonesa u listopadu 2024., nadzirala je revijske kolekcije tijekom stote obljetnice brenda. Njezina nova počasna uloga signalizira kontinuitet nasljeđa dok se Fendi priprema za svoje sljedeće poglavlje.

Na poslovnoj strani također ima svježih promjena: Ramon Ros - donedavni CEO Louis Vuittona za Kinu - postao je glavni izvršni direktor Fendija 1. srpnja ove godine, kao dio šire LVMH-ove reorganizacije. Novo kreativno imenovanje bit će doneseno pod njegovim vodstvom.

Zašto je Chiuri logičan izbor

Za modne insajdere, priča o 'povratku kući' zvuči neodoljivo - i utemeljena je u povijesti. Chiuri je karijeru započela u Fendiju 1989., radeći na dodacima zajedno s Pierpaolom Picciolijem, prije nego što su 1999. prešli u Valentino. To je razdoblje učvrstilo Fendijevu reputaciju na području kožne galanterije - dok je Silvia Venturini Fendi stvorila ikoničnu Baguette torbu, Chiuri i Piccioli bili su dio kreativnog pogona koji je u '90-ima Fendi torbe lansirao na naslovnice.

Chiuri je potom vodila Valentino, a zatim provela devet godina na čelu Diora, gdje je spojila zanat s jasnim feminističkim glasom - i pritom donijela ozbiljan komercijalni rast. Ostavku je podnijela 29. svibnja; samo nekoliko dana kasnije, Dior je imenovao Jonathana Andersona za njezinog nasljednika i jedinog kreativnog direktora Diora - za žensku, mušku i couture modu - čime je potvrđen jedan od najočekivanijih poteza godine.

Drugo stoljeće brenda

Fendi je 2025. obilježio stotu godišnjicu, slaveći pet generacija rimske tradicije - majstorstvo u koži, duhovitu luksuznost i kućni jezik koji balansira između strogosti i igre. Sljedeći kreativni direktor morat će to nasljeđe prevesti u novu dinamiku u trenutku kada se luksuzna industrija prilagođava sporijem rastu. Zadani cilj: moderna relevantnost bez razvodnjavanja rimskog identiteta.

U tom kontekstu, Chiuri na papiru djeluje kao savršen izbor. Njezine godine u Dioru dokazale su da zna graditi globalne zajednice oko dizajna vođenog vrijednostima i nosivosti na visokoj razini - vještine koje se prirodno uklapaju u Fendijev fokus na kožnu galanteriju i ready-to-wear. Njezino eventualno imenovanje također bi značilo važan pomak u percepciji: još jedna žena na čelu vrhunskog talijanskog brenda u ključnom trenutku industrije (opet: vrlo privlačno, ali još uvijek spekulacija).

Kako će izgledati Fendi pod Chiuri

Ako se glasine pokažu točnima, možemo očekivati tri glavna smjera:

Nasljeđe u prvom planu: dublje istraživanje rimskog arhiva i Selleria zanatstva, reinterpretirano kroz suvremene siluete i lakoću prijelaza iz dana u večer.

Dodaci kao temelj: strateški fokus na kožnu galanteriju (Fendijeva supermoć) uz lansiranja bogata narativima, dizajnirana za kulturu i tržišni uspjeh.

Suradničko majstorstvo: proširena partnerstva s umjetnicima i zanatlijama - potpis Chiuri u Dioru - ali viđena kroz rimski objektiv Fendija.

Životni put i karijera Marie Grazie

Rođena 1964. u Rimu, Maria Grazia Chiuri odrasla je okružena umjetnošću i zanatom. Njezina majka bila je krojačica, a mladi um upijao je estetiku grada koji je i sam vječni muzej. Nakon studija na prestižnom Istituto Europeo di Design, njezina strast prema crtanju i modnim dodacima dobila je jasan smjer.

- U početku je moda za mene bila način da se izrazim, reakcija na tradiciju - izjavila je jednom prilikom, prisjećajući se kako je kao djevojčica majčine haljine zamijenila vojničkim jaknama i trapericama s buvljaka.

Stvaranje ikona: Fendi i Valentino

Karijeru je započela 1989. u modnoj kući Fendi, gdje se usredotočila na dizajn torbica. Tamo je, uz Silviju Venturini Fendi i Pierpaola Picciolija, kojeg je i sama dovela u tim, sudjelovala u stvaranju jedne od najprepoznatljivijih torbi 90-ih – kultne "Baguette". Bio je to modni dodatak koji je definirao jednu generaciju, postavši prvi kolekcionarski primjerak i simbol osobnog stila.

Godine 1999., zajedno s Picciolijem, prelazi u Valentino. Isprva zaduženi za modne dodatke, a od 2008. kao kreativni su-direktori, redefinirali su estetiku kuće. Njihova linija "Rockstud" postala je globalni fenomen – spoj oštrih zakovica i nježne kože, pankerske drskosti i renesansne elegancije. Kritičari su raspravljali, a žene su kupovale. Pod njihovim vodstvom, Valentino je doživio preporod, a prodaja je do 2015. premašila milijardu eura godišnje.

Dior: Revolucija s potpisom žene

Imenovanje Marije Grazie Chiuri kreativnom direktoricom Diora 2016. godine bio je povijesni trenutak. Postala je prva žena na čelu te legendarne francuske kuće, institucije čiju su viziju ženstvenosti dotad isključivo oblikovali muškarci. Njezin je dolazak bio tiha revolucija.

Već je debitantska kolekcija postavila ton. Uz raskošne haljine od tila i jakne inspirirane mačevanjem, pistom je prošetala manekenka u običnoj bijeloj majici s natpisom "We Should All Be Feminists", citatom nigerijske spisateljice Chimamande Ngozi Adichie. To nije bio samo slogan, već manifest. Majica je izazvala lavinu reakcija – od pohvala za hrabar politički stav do kritika zbog komercijalizacije feminizma. Chiuri se nije pokolebala.

Tijekom gotovo desetljeća, njezina je pista postala platforma za dijalog. Surađivala je s umjetnicama poput Judy Chicago, citirala teoretičarke poput Linde Nochlin i slavila globalne zanatske tehnike, od indijskog veza do ukrajinskog šivanja. Njezina vizija bila je jasna: moda nije samo odjeća, već jezik.

Taj pristup pokazao se i komercijalno genijalnim. Oživjela je ikone poput "Saddle" torbe i stvorila nove, poput "Book Tote" torbe, koje su postale instantni klasici. Pod njezinim vodstvom, Dior je zabilježio vrtoglav financijski rast, a prihodi su porasli s 2,2 milijarde eura u 2017. na gotovo 9,5 milijardi eura 2023. godine.

Ostavština koja nadilazi brojke

Oproštajna revija u Rimu bila je više od mode; bila je to oda sjećanju, ritualu i kontinuitetu. Bez velikih govora, poruka je bila ušivena u svaki šav. Maria Grazia Chiuri dokazala je da moda može biti istovremeno poetična i profitabilna, intelektualna i nosiva. Njezino najveće nasljeđe nije samo u milijardama eura prihoda, već u milijunima žena koje su se napokon osjetile viđenima na modnoj pisti – ne kao idealizirani objekti, već kao kompleksna, promišljena i snažna bića.