Svijet mode i filma oprašta se od preminulog Kralja Giorgija: 'Ispisao je povijest, legenda'

Svijet mode obavijen je tugom nakon vijesti da je preminuo Giorgio Armani, talijanski dizajner i vizionar koji je redefinirao pojam elegancije. U 91. godini života, "kralj Giorgio", kako su ga od milja zvali, napustio je svijet koji je desetljećima oblikovao svojom jedinstvenom estetikom, ostavivši iza sebe neizbrisivo nasljeđe. Njegova modna kuća potvrdila je da je preminuo mirno, okružen svojim najmilijima, nakon što je do posljednjih dana bio posvećen radu.

Vijest o njegovoj smrti pokrenula je lavinu reakcija diljem svijeta. Od Hollywooda do Milana, od modnih pista do političkih vrhova, prijatelji, suradnici i poštovatelji opraštaju se od čovjeka čije je ime postalo sinonim za bezvremenski stil i vrhunsku talijansku izradu.

Počast iz svijeta mode: "Prijatelj, nikada rival"

Među prvima su se oglasili njegovi kolege, dizajneri koji su u Armaniju vidjeli ne samo konkurenta, već i mentora i inspiraciju. Donatella Versace sažela je kolektivni osjećaj u kratkoj, ali snažnoj poruci: "Svijet je danas izgubio velikana. Ispisao je povijest i ostat će zapamćen zauvijek."

Dirljivim riječima oprostio se i Valentino Garavani, još jedan velikan talijanske mode.

- Oplakujem nekoga koga sam uvijek smatrao prijateljem, nikada rivalom. Mogu se samo pokloniti njegovom neizmjernom talentu, promjenama koje je donio u modu i, iznad svega, njegovoj nepokolebljivoj odanosti jednom stilu: vlastitom.

Glavna urednica Voguea, Anna Wintour, istaknula je dubinu Armanijeva utjecaja.

Foto: Vittorio Celotto

- Giorgio Armani imao je tako jasnu snagu osobnosti i vizije da ste njegov rad prepoznavali odmah. Razumio je moć, stav i eleganciju kao nitko u modi, a razumio je i žene", izjavila je, dodavši kako se njegov genij protezao i na film, glazbu, sport i arhitekturu. Slične poruke uputili su i Ralph Lauren, Victoria Beckham te vodeće svjetske modne kuće poput LVMH i Keringa, nazivajući ga "posljednjim iz zlatne generacije dizajnera".

Hollywood u žalosti

Armanijeva veza s Hollywoodom bila je duboka i neraskidiva. Njegove kreacije desetljećima su dominirale crvenim tepisima, a glumci i redatelji nisu ga smatrali samo dizajnerom, već i prijateljem. Julia Roberts, čija je pojava u Armanijevu odijelu na Zlatnim globusima postala legendarna, oprostila se jednostavnim, ali dirljivim riječima: "Pravi prijatelj. Legenda".

Foto: Marechal Aurore/ABACA

Russell Crowe podijelio je dugu i osobnu anegdotu koja svjedoči o njihovom prijateljstvu. Prisjetio se kako je 1997. na festivalu u Cannesu, nakon što mu je prtljaga izgubljena, kupio svoje prvo Armani odijelo. "Tako je započela ljubavna afera s Armani odijelima koja traje do danas... Obožavao sam ga. Bio je tako ljubazan. Toliko značajnih trenutaka u mom životu, nagrade, vjenčanje, Wimbledon... sve u Armaniju", napisao je glumac, otkrivši da su imali dogovoren susret u Milanu krajem mjeseca.

Foto: Profimedia

Glumac Morgan Freeman istaknuo je Armanijevu sveprisutnost: "Na ekranu i izvan njega, u tihim trenucima i na najvećim pozornicama, imao sam čast nositi Armani. Danas se sjećamo čovjeka čiji je genij dotaknuo mnoge živote." Redatelj **Martin Scorsese** nazvao ga je "pravim umjetnikom" čiji su dizajni "istinski elegantni, iznutra i izvana". Riječi hvale uputili su i Cindy Crawford, Demi Moore, Michelle Pfeiffer, Samuel L. Jackson i mnogi drugi.

Italija i svijet opraštaju se od Ikone

Počast su odali i najviši talijanski dužnosnici. Premijerka Giorgia Meloni nazvala ga je "ikonom, neumornim radnikom i simbolom najboljeg što Italija nudi". "Svojom elegancijom, suzdržanošću i kreativnošću dao je sjaj talijanskoj modi i inspirirao cijeli svijet", poručila je.

Njegov utjecaj prelio se i na svijet sporta. Vozač Formule 1 Charles Leclerc, ambasador brenda, izrazio je tugu, kao i brojni talijanski nogometni klubovi, uključujući Juventus i AC Milan, koji su ga nazvali "bezvremenskom ikonom talijanskog stila". Gradonačelnik Milana proglasio je dan sprovoda danom žalosti za grad, čiji je Armani bio jedan od najprepoznatljivijih simbola.

Foto: Benoit Tessier

Odlaskom Giorgia Armanija završava jedna era. Njegova vizija dekonstruiranog sakoa, neutralnih paleta boja i fluidne siluete oslobodila je i muškarce i žene, nudeći im odjeću koja je istovremeno bila moćna i udobna. Njegovo nasljeđe, utkano u svaki šav i kroj, nastavit će živjeti kao vječni podsjetnik na snagu tihe elegancije i beskompromisne vizije.