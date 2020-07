Mariam (41) ima 43 djece i više neće rađati: Napokon je gotovo!

'Najplodnijoj ženi na svijetu' iz Ugande liječnici su rekli da ima genetsku predispoziciju za hiperovulaciju te da je zbog toga rađala samo blizance i više djece. Sada su joj odstranili maternicu i neće više rađati

<p><strong>Mariam Nabatanzi</strong> (41) iz Ugande rekordan broj beba dostigla je još kada je imala 36 godina, a sva djeca su od istog oca.</p><p>Rodila je pet puta četvorke, četiri puta trojke i šest puta blizance.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Radi se o ekstremu. Fiziologija čovjeka nije napravljena da bi se neograničeno rađalo, ali ona očito dobro podnosi trudnoću ili kako mi to u hrvatskom lijepo nazivamo, drugo stanje. Nevjerojatnim smatram činjenicu da je ona rodila samo blizance, trojke i četvorke, da nije rodila nijednu jedinicu. To bi značilo da je cijeli život imala višestruke ovulacije, u što ja baš i ne vjerujem. To bi značilo da je ona svaki mjesec imala priliku začeti djecu nekoliko puta - rekao nam je ginekolog Dubravko Lepušić kada smo lani pisali o njoj.</p><p>No sada su liječnici napokon otkrili zbog čega je Mariam tako plodna. Rekli su joj da boluje od rijetkog genetskog stanja zbog kojeg je mogla toliko puta zatrudnjeti i toliko rađati. </p><p>- Njezin je slučaj genetska predispozicija za hiper ovulaciju, što oslobađa više jajašaca u jednom ciklusu, a to značajno povećava šansu za višestruke porode - rekao je dr. Charles Kiggundu, ginekolog iz bolnice Mulago u Kampali.</p><p>Mariam je sada potvrdila da više neće moći imati djece.</p><p>- Doktor mi je rekao da su mi odstranili maternicu - rekla je lokalnim medijima.</p><h2>Počela rađati s 13 godina</h2><p>Nažalost, njezin ju je muž napustio prije tri godine i ona sada snosi svu odgovornost za odgajanje svoje velike obitelji.</p><p>Mariam se udala s 12 godina za svog tada 40-godišnjeg muža. Njezini prvi blizanci rodili su se samo godinu dana kasnije.</p><p>Nakon rođenja prvih blizanaca, Mariam je otišla liječniku koji joj je rekao da ima neobično velike jajnike. Savjetovao joj je da bi joj kontracepcija poput pilula mogla oštetiti zdravlje pa su djeca nastavila dolaziti.</p><p>Velike obitelji u Africi su česta pojava, a žene u Ugandi rađaju u prosjeku 5 do 6 djece što je prema podacima Svjetske banke jedna od najviših stopa nataliteta na kontinentu.</p><p>Ali čak i u Ugandi njezina se obitelj smatra ogromnom.</p><p>Kad je imala 23 godine, Mariam je imala 25-ero djece i u očaju se vratila liječniku kako bi spriječio da ih još rodi.</p><p>Ponovno joj je savjetovao da ostane trudna.</p><p>U svojoj posljednjoj trudnoći, prije dvije i pol godine, Mariam je imala komplikacije. Rodila je šesti set blizanaca, ali nažalost jedan od njih je umro tijekom porođaja.</p><p>Tada ju je suprug, koji je često bio dugo odsutan napustio.</p><p>Njegovo je ime sada obiteljsko prokletstvo, a Mariam psuje kad god priča o njemu.</p><p>- Odrasla sam u suzama. Cijelo vrijeme sam provela čuvajući djecu i pokušavajući zaraditi nešto novca - rekla je Mariam.</p><p>I s toliko usta koje mora hraniti, Mariam će se okrenuti bilo čemu. Radila je kao frizerka i dekoraterka prostora za razna događanja. Mariam skuplja i prodaje metalni otpad, kuha lokalni džin i prodaje biljne lijekove.</p><p>Većina njezine plaće troši se na hranu kako bi nahranila svoju veliku obitelj, zatim medicinsku njegu, odjeću i školarine kako bi osigurala da njezina djeca započnu samostalni život sa što boljim školovanjem. </p><p>Prisiljena je živjeti sa svojom djecom u četiri skučena doma, izgrađena od cementnih cigli s valovitim krovom od željeza. Okruženi su poljima kave. Na prljavom zidu u jednoj od soba njezine kuće stoje ponosni portreti neke od njezine djece koji su završili školu. </p><p>Njezino najstarije dijete, Ivan Kibuka, morao je napustiti školu kako bi joj pomogao u podizanju obitelji.</p><p>- Mama je preplavljena, rad ju ubija, pomažemo joj gdje stignemo, u kuhanju i pranju, ali još uvijek nosi teret cijele obitelji - rekao je Ivan.</p><h2>Djetinjstvo iz horor filma</h2><p>Mariamina majka je napustila nju, njezina oca i njezinih pet braće i sestara tri dana nakon Mariamina rođenja. Nakon što se njezin otac opet oženio, njezina je maćeha ubila petero starije djece smrskanim staklom u hrani. Mariam kaže da se spasila samo zato što je bila u posjeti rođacima.</p><p>- Tada sam imala sedam godina, bila sam premlada da bih uopće razumjela što je zapravo značila smrt. Rodbina mi je rekla što se dogodilo - prisjeća se Mariam.</p><p>Ta mučna tragedija potaknula je njezinu želju za velikom obitelji, iako se prvotno nadala da će imati šestero djece. A završila je s puno većom obitelji nego što se ikada mogla nadati.</p><p>Osiguravanje doma za svu djecu je stalni izazov.</p><p>Dvanaestero djece spava na metalnim krevetima na kat s tankim madracima u jednoj maloj sobi s prljavim zidovima. U ostalim sobama, djeca se gomilaju na madrace koje dijele, dok ostali spavaju na podu. Starija djeca pomažu u brizi oko mlađe djece, a svi pomažu u kućanskim poslovima, poput kuhanja. U jednom danu Mariam može potrošiti 25 kilograma kukuruznog brašna, a riba i meso su rijetke poslastice.</p><p>Na maloj drvenoj ploči prikovanoj za zid ispisane su dužnosti pranja suđa i kuhanja.</p><p>'U subotu svi zajedno radimo', piše na ploči.</p><p>Nakon što je preživjela teško djetinjstvo, Mariamina najveća želja je da njezina djeca budu sretna.</p><p>- Počela sam preuzimati odgovornost odraslih u ranoj fazi. Nisam osjetila sreću ni jednom otkad sam se rodila - rekla je, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/worlds-most-fertile-woman-44-22269476?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main" target="_blank">Mirror</a>.</p>