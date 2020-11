Jo\u0161 jedno od zlatnih pravila Marie Kondo: nemojte pospremati sobu po sobu.\u00a0Razlog tome je \u0161to biste na kraju mogli samo premjestiti stvari iz jednog prostora u drugi, \u0161to\u00a0je veliko\u00a0gubljenje vremena.

Marie Kondo ima 5 pravila uz koje će vam dom biti uredan

Ako žudite za dobro organiziranim domom bez nereda, u kojemu ste okruženi sa stvarima koje vam pružaju zadovoljstvo, Marie Kondo je prava inspiracija

<p>Marie često svoje savjete dijeli i putem društvenih mreža kako bi pomogla svojim pratiteljima, a neke od njezinih ideja su super jednostavne za primijeniti. </p><p>Evo kako urediti dom prema njenim savjetima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (top savjeti za uređenje dnevnog boravka):</p><h2>1. Fokusirajte se samo na svoj prostor (za početak)</h2><p>Ako je vaša kuća obiteljska, to su zajednički prostori s kojima ćete se vjerojatno prvo pozabaviti. Taj prostor će vjerojatno sadržavati svačiji nered. Međutim, Mari predlaže da se prvo pozabavite vlastitim stvarima. Stoga počnite od vašeg ormara prije dnevnog boravka.</p><h2>2. Odmaknite se od sentimentalnih stvari</h2><p>Nemojte započinjati s pospremanjem predmeta zbog kojih se osjećate sentimentalno, kaže Marie. Oni koji prate Mari već duže, ne očekuju ovakav savjet. Razlog zbog kojeg ne biste trebali započeti s ovakvim pospremanjem jest taj što morate usavršiti svoje vještine u razlikovanju predmeta koji izazivaju radost od onih koji to ne čine. </p><h2>3. Pospremajte po kategorijama, a ne sobama</h2><p>Još jedno od zlatnih pravila Marie Kondo: nemojte pospremati sobu po sobu. Razlog tome je što biste na kraju mogli samo premjestiti stvari iz jednog prostora u drugi, što je veliko gubljenje vremena.</p><p>Mari predlaže pospremanje po kategorijama, pa onda na primjer stavite sve svoje odjevne predmete na jedno mjesto. Na ovaj način možete vidjeti s čime imate posla.</p><h2>4. Pazite kako pospremate</h2><p>Iako razgovaramo o odjeći, postoje različiti načini presavijanja, a Marie također ima dva različita pristupa za spremanje hlača. One od trapera i pamuka treba presaviti, dok one lepršave objesiti.</p><h2>5. Promijenite stanje uma</h2><p>Umjesto da mislite da što ćete baciti, odabirete što ćete zadržati, savjetuje Mari. Ono što niste odabrali toga se prvo riješite, piše Real Homes.</p><p> </p>