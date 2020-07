Spremanje malih potrep\u0161tina mo\u017ee biti izazovno. Ako ih stavite negdje nagomilane one se mogu izgubiti, a ako ih spremite s drugim stvarima mogu se zapetljati i zametnuti. Kopanje po ladici kako bi prona\u0161li odgovaraju\u0107u stvar kada ste usred zadatka sigurno vam ne\u0107e donijeti mir.

Marie Kondo pokazala svoj praktičan organizator na zidu - idealan je za manje domove

Marie Kondo je na svom Instagram profilu istaknula organizator na zidu koji je savršen za manji dom jer u njega možete spremiti manje stvari koje vam uvijek trebaju biti dostupne

<p>Kao što svi obožavatelji<strong> Marie Kondo</strong> znaju, pospremanje je dobro, a nered nije poželjan. KonMari metoda znači rješavanje svih predmeta koji vam više ne stvaraju radost, a zadržavanje onih koji su srcu dragi. Naravno, postoji mnogo razloga zbog kojih vam neki predmet može prirasti srcu, pogotovo ako su to korisni alati zbog kojih Marie Kondo voli ovaj organizator zidova. Naime, tako su joj odmah pri ruci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom</p><p>Spremanje malih potrepština može biti izazovno. Ako ih stavite negdje nagomilane one se mogu izgubiti, a ako ih spremite s drugim stvarima mogu se zapetljati i zametnuti. Kopanje po ladici kako bi pronašli odgovarajuću stvar kada ste usred zadatka sigurno vam neće donijeti mir.</p><p>Ono što će donijeti smirenost u vaš dom su uredni džepovi zidnog organizatora zbog kojih se može izbjeći zapetljanost i gubljenje stvari. Velika prednost ovog organizatora je i to što ga možete objesiti tamo gdje ga trebate, a idealan je za male domove i male prostorije. Iskoristite prostor praznog zida ili ga objesite na stražnju stranu vrata i ne treba vam namještaj za odlaganje koji će zauzimati dodatan prostor, piše <a href="https://www.realhomes.com/news/marie-kondo-shows-off-her-fave-wall-organiser-and-its-ideal-for-small-homes" target="_blank">Real Homes</a>.</p>