Marija i Mihaela voskom šaraju jaja: 'Ovo želimo na listu nematerijalne kulturne baštine'

- Za Uskrs šaram jaja voskom već dugi niz godina, sve je počelo još dok sam bila cura, tad su se tako šarala jaja. Moja mama, baka i strina su uvijek tako šarale jaja, a meni se to jako svidjelo. Kad sam se udala vidjela sam da to radi i moja svekrva, a jednom prilikom je ona šarala jaja i otišla negdje, a ja sam se uhvatila posla i našarala jedno jaje u strahu što će mi reći. Kad se vratila i vidjela, rekla je da to savršeno i od tad svake godine šaram jaja voskom - govori nam Marija Garvanović (74) iz Semeljaca dok se prisjeća kako tijekom njezine mladosti nije bilo kupovnih boja, već se koristila boja za tkaninu. A osim toga, kuhali su koprivu, ciklu, luk... sve kako bi dobili željenu boju za uskrsne pisanice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:40 Semeljci: Šaranje jaja voskom za Uskrs | Video: 24sata/pixsell

Iako joj nije sve išlo od ruke, vodilja joj je uvijek bila "drugo jaje će biti ljepše". Crne pisanice su joj najljepše, a svoje znanje neumorno i danas dijeli s drugima.

- S jednim jajetom nikada ne kreneš; potrebno ih je skuhati barem 10 u čistoj vodi na tvrdo, a prethodno ih treba dobro oprati. Na kraju "šporeta" stoji posudica s voskom, mora biti vruć i tekući. Željeni motivi crtaju se alatkicom kisicom. Većinom su to motivi preuzeti s narodnih nošnji – cvijeće, listići, ima i nešto geometrije, no to nije tradicionalni motiv na ovom području. Kad se to nanese, nacrta, stavi se jaje u prvu boju. Uvijek se ide od svjetlije prema tamnijoj. Kada se dobije boja na jajetu, ono ide van na sušenje. One dijelove koje želite npr. u crvenoj pokrijete slojem voska i stavljate ga u drugu boju pa u treću itd. Nekada to zna biti i 4-5 boja, no najčešće su 2-3 jer jaje se u više boja kvasenjem i sušenjem zna "popirgati" od octa u boji - govori Marija te dodaje kako je prijašnjih godina uvijek djeci pred kućom dijelila jaja, a sad kaže nema više ni djece.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

No, Marija to sve ne radi sama, jednaku ljubav prema tradiciji i šaranju jaja voskom dijeli i Mihaela Šogorić (48) koju je Marija i naučila kako voskom šarati jaja. Dok skupa stavljaju vosak na jaja prisjećaju se kako su jedne godine šarale čak 900 komada jaja, i sve to - poklonile.

- Nama ovo nije dosadno već zanimljivo, ne možemo zamisliti drugačije pisanice za Uskrs nego ovakve kakve mi radimo. Nikad nam nije palo napamet odustati od ovoga jer to je naša ljubav - govore nam Marija i Mihaela.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Nije teško niti komplicirano, ali je malo smrdljivo zbog voska, no tko voli njemu nije problem - govori Šogorić dok ukrašava jaje voskom za 24sata.

Mihaela već godinama svoje znanje nesebično dijeli s drugima te je odlučila da se to zaštiti i kao kulturno nematerijalno dobro.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Održavam radionice u Đakovu i okolnim mjestima, a svaka radionica traje dva sata i ljudi za to vrijeme savladaju tehniku. Od svake radionice budu barem dvije žene koje narednih godina nastave se služiti ovom tehnikom. Interesa uvijek ima. Vosak crtamo alatom koji se u Đakovštini zove kisica, a netko kaže kiščica, crtalica, pisaljka... toga danas nema za kupiti, ali sreća što ih moj suprug izrađuje pa nemam problem s time - govori Mihaela.

Za ukrašavanje 20-ak jaja potrebno je odvojiti 3 - 4 sata, a kako nam kažu zaljubljenice u tradiciju, za ovu tehniku treba biti precizan, strpljiv i imati malo dara za crtanje.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Ova tehnika se danas slabije radi, svi su krenuli modernim putem pa kupuju gotovo obojena jaja ili ih samo stave u kupljenu boju za jaja. Ljudima je problem što šaranje jaja voskom traje dugo i sporo te smrdi im vosak dok se dimi - govore nam.

Šaranje jaja voskom žele zaštiti uvrštavanjem na listu nematerijalne kulturne baštine Hrvatske. Zahtjev je u postupku i čekaju rješenje ministarstva Nine Obuljen Koržinek. Nositeljica zahtjeva je Mihaela Šogorić, koja radi tu tehniku, čuva tu tradiciju i drži stalne radionice, a sunositeljice su Vesna Gabrić, Marija Gabrić, Anica Beno, Marija Garvanović i Marica Paradžiković.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Cilj nam je zaštiti to kao kulturno nematerijalno dobro jer nema mnogo ljudi koji to rade. Bilo bi mi žao da jednog dana sa mnom umre i običaj šaranja jaja voskom. Imam i unuku koju jedva čekam naučiti ovom tehnikom šarati jaja. Zaštitu za kulturno dobro smo odlučili pokrenuti da nešto ostane za buduće generacije jer će tako i mlađi nastojati to raditi, a običaji nikada neće umrijeti - zaključuje Mihaela.

KORACI ZA IZRADU:

1. Skuhajte jaja. Zagrijte u posudicu parafin ili vosak (domaći vosak teško se skida, pa se često radi s parafinom).

2. Crtajte motive po hladnom jajetu.

3. Zatim stavite u jednu boju. Kad izvadite, ono što želite da ostane, primjerice crvene boje, popunite opet voskom, pa stavljajte u drugu boju.

4. Kad se osuši, zagrijavajte na svijeću vosak i na ruku stavite krpu. Jednom rukom grijte na svijeću, a drugom brišite vosak koji se topi.

5. Kad poskidate sav vosak, jaja namastite slaninom kako bi se sjajila.