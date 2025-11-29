Marija već 68 godina svira flautu u orkestru: Kopala sam bosa, pa u pauzi na polju svirala

Bila je prva žena koja je zasvirala u Narodnoj glazbi u Trogiru davne 1957. godine. Bila je i prva flauta istog orkestra, ali i prva žena u jednom puhačkom orkestru u bivšoj Jugoslaviji. Ove godine Narodna glazba u Trogiru slavi 200. godina postojanja, čime zaslužuje titulu jedne od najstarijih u Hrvatskoj, a Marija Rožić Seka (86), čiju priču donosimo, u orkestru je provela 68 godina. I još svira jer, priznaje nam, glazba i druženja koja ona donosi za nju znači život. Dočekala nas je nasmijanih očiju, ponudivši nas trogirskim rafiolima, čija je i ambasadorica i koje, unatoč njihovoj zahtjevnoj recepturi, i dalje sama priprema. Svaki centimetar u dnevnom boravku ispunjen je fotografijama njezinih najbližih, a ima ih. Marija je ponosna majka četiri kćeri, a ima i osmero unučadi te petero praunučadi. Tijekom života bavila se i baletom, plesom, glumila u amaterskom kazalištu, svirala klavir, a sve je uspijevala unatoč težačkom životu kakav je okusila još kao djevojčica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+