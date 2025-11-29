Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
CIJELA OBITELJ ŽIVJELA GLAZBU PLUS+

Marija već 68 godina svira flautu u orkestru: Kopala sam bosa, pa u pauzi na polju svirala

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 7 min
Marija već 68 godina svira flautu u orkestru: Kopala sam bosa, pa u pauzi na polju svirala
Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Narodna glazba u Trogiru slavi 200. jubilej, a njegova najstarija članica otkriva sve o svom životu. Marija je majka četiri kćeri, a osmero unučadi te petero praunučadi. Bavila se i baletom, plesom, glumom...

Bila je prva žena koja je zasvirala u Narodnoj glazbi u Trogiru davne 1957. godine. Bila je i prva flauta istog orkestra, ali i prva žena u jednom puhačkom orkestru u bivšoj Jugoslaviji. Ove godine Narodna glazba u Trogiru slavi 200. godina postojanja, čime zaslužuje titulu jedne od najstarijih u Hrvatskoj, a Marija Rožić Seka (86), čiju priču donosimo, u orkestru je provela 68 godina. I još svira jer, priznaje nam, glazba i druženja koja ona donosi za nju znači život. Dočekala nas je nasmijanih očiju, ponudivši nas trogirskim rafiolima, čija je i ambasadorica i koje, unatoč njihovoj zahtjevnoj recepturi, i dalje sama priprema. Svaki centimetar u dnevnom boravku ispunjen je fotografijama njezinih najbližih, a ima ih. Marija je ponosna majka četiri kćeri, a ima i osmero unučadi te petero praunučadi. Tijekom života bavila se i baletom, plesom, glumila u amaterskom kazalištu, svirala klavir, a sve je uspijevala unatoč težačkom životu kakav je okusila još kao djevojčica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bik je opsjednut novcem, Lav nadmoći, a Jarac samim sobom
ASTRO OPSESIJE

Bik je opsjednut novcem, Lav nadmoći, a Jarac samim sobom

Svaki od znakova Zodijaka ima svoje opsesije koje mu svjesno ili nesvjesno kontroliraju život. Biku je najveća opsesija novac, a Škorpionu odanost
Najjeziviji znakovi Zodijaka: Tko vjeruje u misterije, a koga privlači mračna strana života?
OD KOGA SE DIŽU DLAKE NA VRATU?

Najjeziviji znakovi Zodijaka: Tko vjeruje u misterije, a koga privlači mračna strana života?

Svi imamo neku čudnu stranu, ali neki horoskopski znakovi su jednostavno malo previše jezivi! Dok su neki samo neobični i simpatično ekscentrični, drugi mogu izazvati pravu jezu svojim ponašanjem
FOTO Swingerski par otkriva sve detalje svog neobičnog odnosa
STRAST I SLOBODA

FOTO Swingerski par otkriva sve detalje svog neobičnog odnosa

Jess i Mike Miller odlučili su živjeti život drugačije od većine, kao swingeri otvoreno dijele svoj svijet i intimne trenutke s onima koji prate njihov put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025