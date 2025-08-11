ZELENA IDILA
Martin Brod u slikama: Divna priroda Nacionalnog parka Una
Martin Brod, smješten na jugozapadu Bosne i Hercegovine, na ušću rijeke Unac u Unu, predstavlja pravi dragulj unutar Nacionalnog parka Una. Ovo slikovito naselje posebno je poznato po svojim impresivnim slapovima i netaknutoj prirodi, koja privlači posjetioce tokom cijele godine. Martin Brod odiše autentičnim ambijentom, gdje se prepliću planinski pejzaži i bogata kulturna i historijska baština, stvarajući jedinstvenu destinaciju za ljubitelje prirode i tradicije