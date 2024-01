Martina cijelom svijetu daje savjete o njezi kože: 'Zaštitni faktor ne preskačem 27 godina'

Martina Vejzović, odnosno Martina Daerskin, Zagrepčanka je koja se preselila u Švedsku. Već više do 20 godina bavi se ljepotom i zdravljem kože. Dana je jedna od najpoznatijih ‘skinbeauty blogerica’. Ono što ona preporuči, nestane s polica na tren

Tko stoji iza naziva “Martina Dearskin”? Odnosno, predstavite nam se. Vi ste Zagrepčanka sa švedskom adresom koju sad poznaje cijela regija. Kad ste otišli i zašto? Žalite li za Zagrebom?

Iza profila “Martina Dearskin” stoji Martina Vejzović, Zagrepčanka koja je 2019. godine, s 42 godine, napustila rodni grad i domovinu te se preselila u Švedsku zbog suprugova posla. Danas imam 47 godina i brojim dane kad ću se vratiti u svoj grad, koji mi jako nedostaje, a posebno mi nedostaju obitelj i prijatelji.

Počeli ste zanimati se za kožu već s 12 godina. Negdje sam pročitala da ste već tad imali svoju rutinu? Kako vaša rutina izgleda danas?

Točno. Kao dijete sam se, umjesto lutkama, igrala raznim bočicama i epruvetama, voljela sam glumiti kemičara ili doktora, nisam bila zainteresirana za vanjske društvene igre, pa je moja omiljena zabava bilo čitanje časopisa, jer tad još nije bilo interneta. U nekom od ondašnjih časopisa pročitala sam da rutina mora imati mlijeko za čišćenje, tonik za lice, dnevnu i noćnu kremu te pogledala majčin ormarić, gdje su stajali samo sapun za ruke i jedna krema za sve, pa sam odlučila potrošiti džeparac u tadašnjoj Nami, jer drugih drogerija nije bilo. A kako sam uvijek izgledala starije od svojih godina, bez problema sam kupila svoju prvu liniju od četiri koraka. Od tada nikad nisam preskočila rutinu.

Poslije, u ranim dvadesetima, otkrila sam SPF zaštitu od sunca zahvaljujući svojoj liječnici, koja je dijagnosticirala alergiju na sunce. Ostalo je povijest. Već 27 godina nisam nikad preskočila SPF kad je sunce! Današnja rutina usmjerena je na održavanje mladenačkog izgleda i, iako mnogima izgleda kompleksna, ponovno se sastoji od četiri koraka: double cleansing metoda čišćenja, obilno zalijevanje tonicima i peptidima te retinoidi. Povremena eksfolijacija, jer moja koža ne podnosi prečesti piling, te zaštita kad boravim na suncu.

Savjetujete tisuće žena iz cijelog svijeta i imate odlične rezultate, a i golemo znanje i iskustvo, no ipak niste liječnica. Gdje ste se sve educirali?

Iako su svi mislili da ću jednog dana biti kirurg ili nešto slično, jer sam veliki altruist, stjecaj životnih okolnosti nije me odveo u medicinu nego u kozmetiku, koja je bila moja ljubav. Prošla sam razne edukacije, od liječničkih kongresa koji su uključivali od pedijatrije do mezoterapije, do kozmetičkih škola, u kojima se nauče osnove. Međutim, najveće iskustvo stekla sam na edukacijama, od korisnika do farmaceuta i liječnika. Danas moje savjete primjenjuju mnogi dermatolozi i kozmetičarke, što uključuje korištenje određenih proizvoda kako bi neka rutina ili terapija uspjela. Pravilna dijagnoza i terapija kod određenih kožnih stanja su obavezne, no najveći je problem neznanje pacijenata kako izabrati popratnu njegu i/ili koristiti terapiju.

Kako zapravo izgleda vaše savjetovanje kad vam se netko javi? Na kojim platformama ste sve prisutni? Koliko vam se ljudi javi u tjedan dana?

Moram naglasiti da se sistem mijenjao zadnjih godina, tako da sam sad uz pomoć svoje asistentice Klaudije pronašla najbolji način da me klijenti ne čekaju predugo. Lista čekanja je uvijek bila oko tri mjeseca, ali sad smo promijenili način pa ja odmah klijentima pošaljem savjete i potom se čujemo videopozivom putem Zooma, WhatsAppa, Google Meeta, Vibera, ovisno o tome što njima odgovara. Velika većina ljudi ne barata modernim platformama, pa se ja prilagodim klijentu. Nakon što porazgovaramo i klijenti postave pitanja, a ona se najviše odnose na način života (npr. kako s rutinom ako vježbam, zaspim mrtva umorna, ujutro se žurim itd.), što je vrlo važno jer ne ostavljaju svi jednako vremena za rutinu, preoblikujemo korake ili nešto izmijenimo, ovisno o željama.

Jeste li na početku, kad ste počeli savjetovanja, očekivali ovakvu "eksploziju" i potražnju za vašim savjetima? Kako je zapravo sve počelo?

Ne, apsolutno ne. Blogam već deset godina, prije Instagrama to je bio blog na Googleu, potom Facebook i naposljetku Instagram. Iako sam ja to tipkala sama sebi kao svojevrsne podsjetnike, privukla sam velik broj žena, a i muškaraca, koji bi mi često postavljali banalna pitanja. Do tada sam mislila da to što pišem svi znaju, dok nisam shvatila da mnogi ne znaju osnovne stvari.

Na nagovor dugogodišnje pratiteljice i prijateljice, dr. med. dent. Maje Klobučar, zbog koje imam i ovako lijep osmijeh, počela sam raditi savjetovanja više u tišini i za određene klijente, u smislu kakvu pomoć trebaju. Vrlo brzo zadovoljni klijenti počeli su pričati okolini o meni i tako je došlo do toga da ove godine slavim 20.000 klijenata i pregledanih rutina.

Koliko se razlikuje život u Hrvatskoj i Švedskoj što se tiče skincarea, ljepote, osviještenosti o brizi za kožu (znamo svi da Hrvatice jako brinu o ljepoti)?

Razlike su goleme, Hrvatice pomno paze na izgled, paze kakve će otići u dućan, da ne bi srele nekog nepočešljane ili nenašminkane, više ulažu u estetske tretmane, priušte sebi skupu i često precijenjenu kozmetiku, manje paze na životni stil, što nije ni čudno s obzirom na tempo života u Hrvatskoj. Isto tako moram naglasiti da su mnogo osvještenije glede sunčanja, pa ako i ne koriste SPF, samoinicijativno se sklanjaju sa sunca.

Šveđanke su potpuna suprotnost, ne mare za frizuru i šminku, što razumijem zbog konstantnog vjetra i nošenja pokrivala za glavu, ne pate od traženja eliksira mladosti, više pozornosti pridaju suplementima, ekoprehrani, zdravim zubima te izbjegavanju svega što može naštetiti okolišu, npr. plastike i smeća. S druge strane, zbog premalo sunčanih dana ljeti apsolutno ne paze na zaštitu, sunčaju se na travnjacima, na ljetovanju uredno izgore, pate za tamnim tenom, pa, osim sunčanja, vole proizvode za samotamnjenje. Rekla bih da više pažnje usmjeravaju na unutarnje stanje i okoliš nego na vanjštinu. Vrlo su malo opterećene izgledom, hodat će s celulitom, zelene boje kose, tetovažama i otprilike do 30-ih godina imaju predivno lice, nakon toga doslovno ostare preko noći te im je koža zbog tanke barijere prekrivena borama. Šteta, jer mislim da manjim koracima mogu to itekako odgoditi.

Koje su tipične greške koje žene rade? S kojim vam se problemima najčešće javljaju?

Iako to nisam željela, najviše mi se javljaju osobe s problemima akni teškog oblika. Moje mišljenje je da treba posjetiti dermatologa i da puno stvari neće proći bez dobre terapije. Međutim, prema mojem iskustvu, mnogo je klijenata izgubilo povjerenje u dermatologe, pa pokušavamo rutinom što više napraviti. S takvim klijentima najteže mi je raditi jer su obično nestrpljivi, boje se svake promjene, ali kad ostvare rezultat, ne zna se tko više plače od sreće.

Što se tiče grešaka, nema što nisam čula i vidjela, od zlouporabe hijaluronskih filera, tableta Roaccutane bez nadzora liječnika, masnokošci se uredno umivaju samo vodom, a oni sa suhom kožom ribaju se i stružu dva puta na dan, diraju lice i kopaju po njemu...

Na tržištu je beskonačno mnogo proizvoda i svako malo izlaze novi. Kako se najbolje snaći u svemu tome? Imate li top 3 savjeta za svaku ženu?

Istina, trendovi diktiraju izlazak noviteta i potražnju. Mnogo nam toga nude i nije ni čudno da su ljudi zbunjeni, što zbog reklama što zbog raznih savjeta, ali nitko još nije izmislio ništa što može srušiti jedino znanstveno dokazano: čuvanje barijere neutralnim kremama, zaštitom od sunca i klinički dokazanim aktivnim sastojcima poput retinoida.

Mnogo žena koristi retinol. Na tržištu je puno vrsta i imam osjećaj da većina ni ne zna što je to i kako bi trebalo postupati nego ga koriste jer je "super". Koje je vaše mišljenje o retinolu? Kad ga koristiti, a kad ne?

Ja retinol koristim više od 20 godina. Nekad nije bilo takvog izbora, počela sam s dermatološkim oblicima pa potom na liječnički recept. Kako su tehnologija i znanost napredovali, tako danas imamo razne derivate, što je odlično, ali je velik problem što je zakonska regulativa takva da omogućava da se za najslabije derivate slobodno obećavaju "brda i doline". Kao što ste rekli, žene ne paze što kupuju nego zamišljaju da je retinol neko čudo, pa ga ili nepravilno koriste ili izaberu onaj koji nije za njihovo stanje, zbog čega onda odustanu ili se razočaraju. Moji savjeti prilikom odabira retinola su: 1. nikad ne kupuj retinol ako ne znaš koncentraciju, oblik i tehnologiju enkapsulacije; 2. počni postupno dok ne dođeš do korištenja svake večeri; 3. ne preskači SPF jer bez njega uzalud je i najskuplji retinol.

Sad je zima, no ipak je već uvriježeno mišljenje da treba stavljati SPF cijelu godinu. Slažete li se s tim?

UVA zrake gore jednako cijele godine, a one dublje oštećuju. Njih ne osjetimo, pa se zbog njih samoinicijativno ne sklanjamo u hlad, kao što je to slučaj kod UVB zraka, i zato je oprez potreban cijele godine. To ne znači da ćemo zimi stavljati neki narančasti, vodootporni SPF 50, koji koristimo na plažama, ali ćemo posegnuti ili za dnevnom kremom s minimalno SPF 25 ili BB kremom koje uvijek imaju neku zaštitu. Na proljeće i ljeto taj savjet otpada i tad je potrebno obilno nanositi zaštitnu kremu na sve otvorene dijelove kože te je po mogućnosti obnavljati.

Koliko je važna razlika noćne i dnevne kreme? Odnosno, treba li imati obje?

Razlika između dnevne i noćne kreme je u sastavu. Dnevna krema ima nekakav SPF, a noćna krema ima aktivne sastojke koji se ne smiju koristiti danju. Ako netko reklamira obične hidratantne kreme kao dnevnu i noćnu kremu, to je marketinški trik i tad je riječ o razlici samo u teksturi.

Starije žene govore da se "kunu" u jednu kremu i to je to. Smatrate li da ipak previše toga danas žene, tj. djevojke, stavljaju na lice, kako bismo rekli - svu tu kemiju?

Živimo u online dobu. Učimo online, čitamo na uređajima umjesto knjige, visimo na mobitelima. Ležeći čitamo na laptopu ili gledamo TV, pa, osim što se naprežemo i nesvjesno više mrštimo, vrat nam se gužva u ležećem položaju, a da ne govorim o tome kako aparati produciraju plavu svjetlost, kojoj naše bake nisu bile toliko izložene. Moderne zaposlene žene ne kuhaju kao naše bake, kupujemo gotove obroke, hranu iz pekarnice, energetska pića, pijemo mnogo više šećera i alkohola nego naše bake, koje su kolač jele jedanput tjedno. Zagađeni su gradovi, živimo pod klimama i jakim grijanjem. Naviknuli smo se hodati goli i ljeti i zimi po kući. A da ne govorim o previsokim kriterijima koje žene sebi danas zadaju, tipa puno zarađuj, održavaj kuću, brini o djeci i uvijek budi najbolja u svemu te pri tome još izgledaj dobro. Nezadovoljstvo i frustracije nekad nisu bile tolike, stalno misliš da nisi dovoljno dobra, lijepa, mršava, da možeš više i ne daješ 100% od sebe. Naše bake nisu imale retinol, peptide, gadgete i slično, ali nisu niti živjele kao mi danas. Uvijek su išle oprana lica u krevet i namazane tom jednom kremom, nanosile krastavce i radile maske od jogurta, a današnje generacije podložne marketingu ničemu ne daju šansu dovoljno dugo i na taj način sakupe mnogo potrebnih i nepotrebnih bočica.

S tim pitanjem dolazimo i do prirodne kozmetike. Koji je vaš stav o tome? O svim tim uljima, kremama koje "nemaju kemije"?

Iskreno, dobijem ospice, ha ha ha. Šalu na stranu, ali kad vidim reklame s naznakom "bez kemije", ne bih te proizvode probala niti da su zadnji na svijetu. Zašto? Prvo i osnovno, kemija je znanost, kemija smo mi sami, i voda je kemija. Kako itko može nešto napraviti bez kemije? Drugo, ne volim neutemeljena zastrašivanja needuciranih ljudi kako će ih nešto ubiti dok, s druge strane, za sve što nam je dostupno postoje na stotine relevantnih istraživanja.

Koliko hrana i alkohol utječu na ljepotu kože?

Puno, posebno šećer, koji izaziva pustoš na koži. Previše šećera dovodi do glikacije, a to je proces koji može spriječiti stanice u normalnom funkcioniranju, a to onda dovodi do opuštanja kože, sivog i umornog izgleda. Alkohol potiče proizvodnju reaktivnih slobodnih radikala, koji doprinose razgradnji kolagena, osim malo crnog vina, koje ima antioksidansa, ali bez pretjerivanja. Drugim riječima, želimo li čvrstu kožu, trebamo izbjegavati konzumiranje velike količine šećera i alkohola.

Što biste za kraj savjetovali ženama po godinama? Onima u 20-ima, 30-ima, 40-ima i 50-ima?

Godine nisu tip kože. Ne postoje kreme za određene godine. Postoje pravilna rutina, dosljednost i strpljenje. Ne zna se tko je nestrpljiviji, mlade cure s 20 godina ili ozbiljnije žene s 50 godina, zato uvijek ponavljam: skincare nije terapija, nije sprint, nije danas hoću malo, a sutra mi se neće. U skincare se jednostavno moraš zaljubiti da bi ti koža vratila točno onim što joj daješ, a to su ljubav i briga.