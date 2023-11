Evo kako treba nanijeti korektor ako imate duboko usađene oči

Duboko usađene oči sklonije su nastanku podočnjaka, što znači da je nanošenje korektora nužna vještina. No, kakve su to oči - to su one koje su smještene dublje u očnoj duplji. Zbog udubljenog izgleda obrva je obično istaknutija, a oči veće.

- Duboko usađene oči mogu imati nabor ispod sebe koji izgleda kao sjena, no to je samo u unutarnjem kutu gdje se orbitalna kost udubljuje. Ako vam je nabor jako izražen, gotovo kao da je uvučen natrag, onda imate duboko usađene oči - objasnila je vizažistica Jenny Patinkin.

Razlog tome je, naravno, genetika.

- Duboko usađene oči jednostavno su drugi oblik očiju - kaže slavna vizažistica Misha Shahzada. Međutim, zbog načina života, nedostatka sna, dehidracije i prirodnog starenja, sve to postaje izraženije. A kako s godinama gubimo masno tkivo oko orbitalne kosti, oči mogu izgledati kao da su još više utonule.

Kako nanijeti korektor ako imate duboko usađene oči?

Nanošenje korektora na duboko usađene oči jednostavno je u par koraka.

1. Priprema kože

Besprijekoran izgled šminke uvijek počinje njegom kože. Osobito kad imate posla s osjetljivim područjem ispod očiju, morat ćete se pobrinuti da područje ostane primjereno hidratizirano i vlažno.

- Uvijek naglašavam važnost nanošenja kreme za područje oko očiju kako bi se koža pripremila za šminkanje—posebice oko očiju gdje proizvod najviše ulazi u bore - ističe Shahzada.

Još bolje ako je ta krema bogata aktivnim tvarima kao što su vitamin C, kofein ili kurkuma, za dugoročno neutraliziranje podočnjaka.

Za dodatni efekt posvjetljivanja dobro dođe i primer. Ne samo da primer pomaže šminki da traje cijeli dan, već može dodati blistavi efekt.

2. Prava nijansa

- Budući da je većina podočnjaka plava ili ljubičasta, možete korigirati boju koristeći raspon od svijetle breskve do crveno narančaste, ovisno o tonu vaše kože - objašnjava Shahzada. Što je tamnija vaša koža, to je tamniji vaš korektor.

Služimo se i pravilom balansa, ljubičasta neutralizira bljedoću, narančasta boja breskve može zagrijati hladne sjene. Korektori, naime, dolaze u par varijanti, kao što su zelena, ljubičasta te razne neutralne varijante.

3. Prikrivanje

Birajte kremasti korektor koji ima precizan aplikator. Budući da duboko usađene oči obično imaju traku sjene u unutarnjem kutu, nanesite korektor samo na to mjesto, nije nužno aplicirati ga na čitavo područje ispod očiju.

Također biste trebali odabrati korektor koji nije više od jedne nijanse svjetliji od vaše prirodne boje kože.

- Dobro je upotrijebiti vrlo lagani korektor da posvijetlite sjenu ispod oka, no treba paziti da ih dodatno ne naglasite, jer cilj ih je prekriti - kaže Patinkin.

Što se tiče blendanja, ona preporučuje korištenje malog kista za korektor.

- Korištenje velikog kista za korektor može aplicirati proizvod izvan te zone sjene, što nije cilj - ističe vizažistica. Prije toga lagano pritisnite vrhove prstiju na podočnjake kako biste zagrijali kožu.

- To će pomoći korektoru da se stopi s kožom - dodaje Giglio, piše mbg.