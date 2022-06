'Mary Jane' cipele: Iz svijeta dječje obuće u suvremeno doba

Foto: ASOS

Razni modeli cipela s remenom preko rista danas dolaze u niz varijanti, od štikle do balerinke, a nekada su one bile rezervirane samo za klince i to više za - dječake

Prije nego što su ove i danas popularne cipele dobile ime 'Mary Jane', zvali su ih 'barskim' cipelama, a nosila su ih samo djeca i to krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Začudo, češće su ih nosili dječaci nego djevojčice. POGLEDAJTE VIDEO: Cipelice za najmlađe Priča dobiva nastavak 1904. godine, kad je kompanija Brown Shoe Company iz Missourija nazvala svoje barske cipele po nestašnom crtanom liku Busteru Brownu i njegovoj ljubavi Mary Jane. Šefovi tvrtke Brown Shoe Company shvatili su da je ovo dobar marketinški potez, komercijalno povezivanje s 'Busterom Brownom' te platili 200 dolara crtaču R.F. Outcoult za prava na licenciranje. Također su kupili prava za Busterovu dragu Mary Jane, čiji se lik temeljio na istoimenoj kćeri crtača. Od tada ova cipela postaje hit, a sami dizajn kroz dekade se dosta mijenjao. Kroz prošlo je stoljeće 'Mary Jane' cipela imala niz top momenata. Tijekom dvadesetih godina prošloga stoljeća ova je divna cipela bila sveprisutna na plesnom podiju. Popularnost plesa dovela je do novih modnih trendova, od cipela do haljina s resicama. Nosila ih je i dizajnerica Coco Chanel, moderna žena za ono doba. Godine 1934. mlada Shirley Temple nosila je bijelu Mary Janes u filmu "Baby Takes a Bow". 1960-ih, dizajnerica Mary Quant promijenila je modnu scenu ne samo minicama, već i outfitima za tadašnji top model Twiggy. Danas su moderne razne varijante s više remenja, u lakiranim varijantama. Dizajneri Dolce & Gabbana od ovih su cipela napravili - buket. Popularne su i u proljeće te ljeto, idealne su od prave kože radi udobnosti. U moderno doba obožava ih Alexa Chung, ima ih u niz raznih dizajna. Ovaj stil podsjeća nas na neka prošla vremena, danas se njime igramo na suvremeni način.