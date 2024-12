Marylin Monroe osvanula je na naslovnici prvog broja Playboya

Prvi broj časopisa Playboy, na čijoj se naslovnici našla Marilyn Monroe, izašao je na današnji dan 1953. godine. No plavokosa seks-bomba nije, zapravo, pozirala za to izdanje časopisa, štoviše - nije ni dala svoj pristanak Hughu Hefneru, vlasniku časopisa i brenda Playboy u cjelini - za objavu svoje fotografije. Tako joj on to nije ni platio.

