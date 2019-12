Maskira se u princeze iz crtića i druži s bolesnom dječicom

Sarah Ingle (25) iz SAD-a ostvaruje dječje snove. Tijekom dana je radi kao marketinška menadžerica, a kada završi s poslom transformira se u jednu od devet Disneyevih princeza.

Potom obilazi bolnice i druži se s bolesnom djecom. Ova simpatična djevojka je na kostime bajkovitih princeza potrošila 14.000 dolara, što je više od 100.000 kuna.

Foto: Princess Ever After

Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After Foto: Princess Ever After

Također, od pretvaranja u bajkovite likove je napravila i posao. Kreirala je internetsku stranicu "Princess Ever After" na kojoj je moguće unajmiti princeze iz crtića za dječje rođendane, fotografiranje itd. Osim nje, u to je uključeno još 20-tak djevojaka.

