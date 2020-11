- Trenutno se u vrijeme korone odje\u0107a skoro nigdje ne prima, osim u Domu u koji ina\u010de \u0161aljem. Poslala sam je prije nekih mjesec i pol dana. U me\u0111uvremenu sam zaboravila na porukice koje sam pisala. Mislila sam da i ako ih je netko pro\u010ditao, da ih je to zadr\u017eao za sebe kao neku malu tajnu ili da se mo\u017eda zagubilo. Drago mi je \u0161to su nekome izmamile osmijeh na lice. Prije svega, nije mi bio cilj da se to javno pro\u010duje nego sam htjela pokazati da mi je stalo, a pogotovo onima koji su najve\u0107e \u017ertve stra\u0161nog potresa ka\u017ee Mirna te dodaje da je za objavu u kojoj je tra\u017ee saznala od prijatelja.\u00a0

<p>Bilo mi je drago da će moji kaputići i sakoi zaživjeti negdje dalje. Djevojke u učeničkom domu žive u specifičnim uvjetima gdje nisu sa svojim obiteljima i zaslužuju sve pohvale za svoju hrabrost. Ovim tek malim porukicama sam im htjela dati do znanja da mnogi cijene to što se trude i što trebaju odrasti prije svog vremena i postati zrele mlade djevojke. Htjela sam ih razveseliti i nasmijati, kaže <strong>Mirna Savić</strong>, kćer pjevača Massima Savića, koja je anonimno donirala odjeću Učeničkom Domu ‘Dora Pejačević’ u Zagrebu te pritom u svakom džepu ostavila unikatnu i veselu poruku za buduću vlasnicu, potpisujući se tek imenom.</p><p>Svojim anonimnim porukama pokrenula je lavinu na društvenim mrežama jer je sve kojima su pristigli komadi odjeće zanimalo tko je Mirna. Na kraju, Mirna se sama javila u komentarima na postu pedagoginje Učeničkog Doma. </p><p>Dio odjeće pa i poruka završilo je potrebitima u Gornjoj Dubravi, koji su u potresu ostali bez domova, a oni su prvi i pronašli poruke skrivene u džepovima.</p><p>- Jedna naša učenica pronašla je poruku i potpuno se razveselila. Nazvala me i kolegica <strong>Andreja Marcetić</strong> koja prikuplja sredstva za stradale u potresu u Gornjoj Dubravi. Njezine korisnice su pronašle poruke te su se htjele zahvaliti Mirni. Tu sam joj pomogla u potrazi za Mirnom na društvenim mrežama - kaže<strong> Ivana Harapin Gajić</strong>, pedagoginja ženskog Učeničkog Doma ‘Dora Pejačević’. </p><p>- Inače često primamo i dobivamo donacije. Kod nas dolaze djeca na školovanje iz svih dijelova zemlje i iz siromašnih krajeva. Primarni cilj nam je da su siti i obučeni - kaže pedagoginja. </p><p>- Trenutno se u vrijeme korone odjeća skoro nigdje ne prima, osim u Domu u koji inače šaljem. Poslala sam je prije nekih mjesec i pol dana. U međuvremenu sam zaboravila na porukice koje sam pisala. Mislila sam da i ako ih je netko pročitao, da ih je to zadržao za sebe kao neku malu tajnu ili da se možda zagubilo. Drago mi je što su nekome izmamile osmijeh na lice. Prije svega, nije mi bio cilj da se to javno pročuje nego sam htjela pokazati da mi je stalo, a pogotovo onima koji su najveće žrtve strašnog potresa kaže Mirna te dodaje da je za objavu u kojoj je traže saznala od prijatelja. </p><p>- Prijatelj mi je poslao objavu i napisao ‘Meni se čini da bi ovo mogla biti ti’. Sve me to posebno dirnulo pa čak i rasplakalo, a iznenadilo me to što je dosta mojih prijatelja pretpostavilo da sam to ja. Bilo mi je drago da moji prijatelji osjećaju mene u lijepom djelu - kaže Mirna. </p><p>U potragu za Mirnom prva je krenula je Andreja koja pomaže stanovnicima Gornje Dubrave i čiji su korisnici prvi pronašli zanimljive poruke. </p><p>- Dugo surađujem s Ivanom u humanitarnom radu i u dogovoru s njom dobili smo dio te odjeće. Kada su mi se korisnici do kojih je došla odjeća javili da su dobili lijepe poruke te su se htjeli zahvaliti, nazvala sam Ivanu kako bi potražili Mirnu - kaže mr.sc.<strong> Andreja Marcetić</strong> - vijećnica u Vijeću Gradske četvrti Gornja Dubrava. </p><p>- Slikane poruke podijelila sam na Facebooku kako bi došla do Mirne. Ovdje u Gornjoj Dubravi najviše smo pogođeni potresom. Dobivamo puno humanitarne pomoći no i dalje postoji potreba da se pomogne onima koji su nažalost u potresu ostali bez krova nad glavom. Imamo 26 kontejnera u kojima su smješteni naši sugrađani i jako teško žive. Svaka pomoć je dobrodošla. Ljudi koji žele pomoći mogu nam se javiti te preko nas direktno pomoći obiteljima bilo da se radi o kućanskim aparatima, građevinskim materijalima, odjeći ili bilo čemu drugom - kaže Andreja.</p>