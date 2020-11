Poklonila odjeću s porukama: 'Ovo sam kupila kao mlada, a sada se ti iživi u ovom kaputu'

U odjeću poklonjenu djevojkama učeničkog doma Mirna je ostavila simpatične poruke koje su ih oduševile. Nakon objavljenog posta i nekoliko sati, javila se i Mirna

<p>U utorak navečer na Facebooku zagrebački Učenički dom 'Dora Pejačević' objavio je fotografije preslatkih poruka ostavljenih u džepovima poklonjene odjeće djevojkama doma. U objavi se traži Mirna, autorica poruka koja je curama poklonila odjeću koju više ne nosi te koja je osim odjećom i riječima razveselila djevojke. </p><p>U jednoj poruci stoji: 'Bravo, uspjela si naći džep. Ovo sam kupila kada sam bila luda, mlada i išla u klub i mislila da izgledam kao da živim u Londonu. Sada idem samo u Lidl i šetam psa, pa se ti iživi u ovom kaputu', a porukica je tek potpisana s Mirna i malim srcem. </p><p>Post je oduševio korisnike Facebooka, a u komentarima se na kraju javila i Mirna.</p><p>- Dragi moji, rasplakali ste me od sreće... Pišem ovdje jer se nadam da će me tako svi moji dragi "Kaputići" čuti. Kad sam pisala ove porukice mislila sam na cure koje će ih pronaći i zamišljala njihove osmijehe, njihove priče. Zamišljala sam koliko snage svaki dan treba jedno mlado biće koje živi daleko od svoje obitelji. Koliko je teško kad se ne možeš s vrata zatrčati mami u zagrljaj kad ti neki mangup prvi put slomi srce. Koliko je meni život toga poklonio, a koliko je nekoj curi možda meni vrlo sličnoj - uskratio... Htjela sam tim curama nekako dati do znanja da postoji neka tamo Mirna koja bi ih sve najrađe zagrlila i nasmijala iako ih ne zna. Cure, te su porukice moji zagrljaji za vas i nadam se da su vas pronašli baš kad je trebalo! A sad vidim da je ta odjeća otišla i dalje i do vas koji ste možda poželjeli da ste 22.3. živjeli negdje drugdje... Ali ipak ima nešto čarobno u tom našem polomljenom gradu, a to smo mi svi - stranci koji jedni druge volimo iako se ne poznajemo - napisala je Mirna u komentarima. </p><p>- Mi inače primamo donacije jer kod nas dolaze djeca na školovanje iz svih dijelova zemlje i cilj nam je da su siti i obučeni. Jedna učenica je uz kaputić pronašla porukicu i odmah nas je pozvala i bila oduševljena - kaže pedagoginja <strong>Ivana Harapin Gajić</strong> iz Učeničkog doma 'Dora Pejačević' te dodaje da su većinu robe s porukicama proslijedili u Donju Dubravu i Čučerje za one koji su najviše stradali u potresu. </p>