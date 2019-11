Maštarija broj 1: Ljubavna veza s više partnera u isto vrijeme

Otvorene veze su na vrhu popisa seksualnih maštarija mnogih ljudi, no samo dio sakupi dovoljno hrabrosti za to, pokazalo je to istraživanje predstavljeno na godišnjoj konferenciji Društva za znanstvenu studiju seksualnosti (The Society for the Scientific Study of Sexuality).

Od 2982 ljudi obuhvaćenih studijom Instituta Kinsley, njih 84 posto priznalo je kako ih ideja o otvorenom odnosu privlači, no svega 20 posto njih je poduzelo nešto konkretno po tom pitanju.

Za 30 posto ispitanika takav odnos je najveća seksualna fantazija.

U istraživanju je sudjelovalo 40 posto žena, 56 muškaraca i 4 posto onih koji su se identificirali kao rodno nebinarne osobe (ni muško, niti žensko). Voditelj je bio Justin J. Lehmiller, istraživač seksualnosti koji dobrovoljcima postavljao pitanja o osobnosti, demografskoj pozadini, seksualnim maštarijama baziranima na poliamoriji (ljubavnom odnosu sa više ljudi) te kakva su njihova stvarna iskustva.

Foto: MangoStar_Studio

Oni koji su iskusili poliamoriju, kazali su da je bilo bolje nego što su očekivali. Njih čak 93 posto priznalo je da je otvorena veza premašila sva njihova očekivanja, dok je 61 posto reklo da im je to iskustvo poboljšalo postojeći odnos.

Ranija istraživanja pokazala su da mogućnost ulaska u ljubavne beze sa više partnera u isto vrijeme stvara kod čovjeka snažan osjećaj zadovoljstva, jer više partnera ispunjava veću količinu potreba, poput nježnosti, seksualnog zadovoljstva itd. Naime, različiti partneri mogu ponuditi više različitih stvari, a to je upravo ono što mnogima golica maštu, prenosi Insider.

