Masturbacija vam može pomoći kod grčeva, stresa i nesanice

Masturbacija je najvažniji oblik seksualne aktivnosti i prilika za stjecanje samopouzdanja u seksu, tvrdi Betty Dodson, autorica knjige “Sex for One: The Joy of Selfloving”.

- Kroz masturbaciju možete naučiti što vas zadovoljava i osloboditi svoju seksualnu kreativnost. Ne morate misliti na nikoga drugoga i bojati se kritika partnera, nego se možete usmjeriti isključivo na sebe i raditi ono što vas zadovoljava. Seksualno umijeće uči se kao i bilo koja druga vješina, ne naslijeđuje se magično. Žene masturbacijom grade i seksualno samopouzdanje koje im omogućuje lakšu komunikaciju s partnerom. Steći će hrabrost reći što im u seksu s partnerom paše ili ne paše umjesto da samo pristanu na sve što partner radi - objašnjava.

Najsigurniji seks

- Masturbacija će vas naučiti što vam pomaže da doživite orgazam. Ne postoji formula koju trebate slijediti da biste doživjeli orgazam. Put do orgazma krije se u otkrivanju unutarnjih želja vašeg tijela pa ćete otkrivanjem tijela otkriti i kako postići orgazam. Neke žene orgazam postižu simulacijom klitorisa, neke vaginalnom penetracijom, a nekima je potrebna njihova kombinacija. Masturbacija je i najsigurniji seks koji možete imati, pogotovo u našem dobu u kojem vladaju spolne bolesti. Pri tome se ne misli da se morate odreći želje za pronalaženjem partnera, nego da uživate u sebi dok tražite. Masturbaciju je važno prakticirati i s partnerom. Tako ćete se bolje upoznati i ‘začiniti’ seksualni život. Ona pruža i siguran način seksualnog zadovoljavanja u kasnim stadijima trudnoće, ali i opušta pa može smiriti menstrualne grčeve. Dovođenje samog sebe do orgazma pomoći će vam i da lakše zaspite - tvrdi autorica.

Foto: Promo

- Osim toga, masturbacijom ćete zavoljeti svoju seksualnost i nećete se sramiti svojih spolnih organa. Debljina i dužina penisa kod muškaraca variraju. kao i klitoris kod žena, iako mnogi to ne znaju. Oblik, veličina i boja vrha penisa mijenjaju se kao i kod klitorisa. Vrh penisa ili klitorisa može biti oštar, neravan na rubovima ili ravan. Muškarci mogu biti nezadovoljni izgledom svojeg spolovila, dok žene često ni ne znaju kako njihov klitoris izgleda. Za dobar seks važno je postati zadovoljan sobom, a to se postiže masturbacijom. Zadovoljstvo vlastitom seksualnošću dovest će i do samopouzdanja u životu - objašnjava autorica.

Odgođeni užitak

- Seksualne želje ne smiju se suzbijati. Kad osjetite želju, važno ju je zadovoljiti, no to ne mora biti odmah. Ako vam se ona pojavi na poslu ili u trenutku kad jednostavno ne možete masturbirati, svakako je zadovoljite kad dođete kući. Seksualno zadovoljstvo učinit će vas sretnijima i opuštenijima pa se masturbacija preporučuje i kad ste pod stresom ili prije nečega što će vam izazvati stres. Masturbacije se ne trebate sramiti. Svi ljudi su seksualna bića i ne masturbirate samo vi. Ne morate o tome pričati sa svima, ali možete s najboljim prijateljima. Oni vam sigurno mogu preporučiti i da probate nešto novo što vam možda baš nedostaje za postizanje orgazma kad god poželite - savjetuje autorica.