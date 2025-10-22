Mateo Čelebić prava je riznica znanja starih zanata - tka, neca, šlinga, svira tamburu i gajde, izrađuje nošnje, češlja divojke, pleše u folkloru. Slavonski običaji i tradicija su mu strast, a tome uči i svoju djecu
ČUVAR TRADICIJE IZ SLAVONIJE PLUS+
Mateo Čelebić je pravi šokac: 'Za sašiti nošnju sam majstor!'
"Što oči vide, to ruke rade" stara je narodna poslovica koja najbolje opisuje Matea Ćelebića (29) iz Komletinaca, koji je strastveni ljubitelj slavonske tradicije i običaja i majstor za šivanje i restauraciju narodnih nošnji. Sa svojom suprugom Marijom i troje djece – Šimunom, Fabijanom i Brigitom, godinama svoj život isprepliće s tradicijom i folklorom, a njihova djeca odrastaju uz starinske igračke, narodne pjesme, miris domaćeg pekmeza i zvuk tkalačkog stana, noseći nošnje koje im je tata sašio. Isto tako je odrastao i Mateo, u pravoj šokačkoj obitelji.
