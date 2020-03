Matković: Umjesto memoara, to je stručna i strukovna knjiga

Kako sažeti više od trideset godina karijere i iskustva? Netko će reći da treba pisati biografiju, pogotovo kad imate novinara i urednika kakav je Damir Matković. Novinarski poziv daje jedan potpuno drukčiji pristup informacijama, događajima i akterima događaja. Umjesto da napiše povijest nastanka Hrvatske iz njegove perspektive ili barem povijest HRT-a kroz dugu karijeru, on se odlučio napisati knjigu o televiziji te njezinu uspjehu i promjenama.

“Televizija kakvu mi danas poznajemo, u klasičnom obliku, nestat će prije ili kasnije - ona već jest na putu nestanka. Hoće li to biti za 10 ili 15 godina, ne znam. Tehnički je to već danas moguće”, rekao je Damir Matković na predstavljanju svoje knjige u srpnju prošle godine i dodao: “Ali postoji nešto što nikad neće nestati, a to je ljudska potreba za pričom.

Sasvim je svejedno pošaljem li vama tu priču u boci koja će doplutati do vas na Tahiti ili će to biti elektronička televizija, ali uvijek će postojati ljudska potreba za pričom, po mogućnosti praćenom slikom. Videosadržaji cirkulirat će beskonačno”. Već vidimo kako fenomeni novih društvenih mreža, poput Snapchata ili TikToka, pokazuju da je video doista vječan. Barem na internetu.

