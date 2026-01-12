Mattel napravio prvu Barbie s autizmom i mnoge razljutio: 'Ovo je tragedija, loš stereotip'

Lansirana je prva Barbie s autizmom koja dolazi sa slušalicama za poništavanje buke i fidget spinnerom. Cijena joj je 16 eura i dizajnirana je u suradnji s osobama iz spektra autizma, kako bi se i takva djeca osjećala uključeno i prihvaćeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:24 Prva slijepa Barbie | Video: 24sata/reuters

Njezine posebne značajke uključuju i oči koje su blago usmjerene u stranu, što simbolizira nelagodu zbog izravnog kontakta očima.

Slušalice predstavljaju način na koji ovakvi uređaji mogu smanjiti senzorno preopterećenje blokiranjem pozadinske buke, dok fidget spinner pomaže u smanjenju stresa i poboljšanju koncentracije.

Foto: Mattel

Lutka ima i pokretne laktove i zapešća, što omogućuje geste rukama koje neke osobe koriste kako bi obradile senzorne podražaje ili izrazile uzbuđenje.

U rukama drži i tablet s simboličkim prikazom augmentativne i alternativne komunikacije (AAC), koja osobama s autizmom može pomoći u izražavanju misli i osjećaja.

No dio zajednice osoba s autizmom nije zadovoljan ovom lutkom.

Psihologinja dr. Kristyn Sommer, koja i sama ima autizam, izjavila je: 'Nadala sam se da ova Barbie neće biti označena kao autistična jer predstavlja svaki stereotip o ‘prihvatljivoj’ autističnoj djevojci, a to nije stvarna reprezentacija niti će skrenuti pažnju na veliku većinu autističnih djevojaka, koje nisu u ovom stereotipu.

Ponovno ih se pokušava uklopiti u neurotipični okvir, dok se istovremeno narušava jedno od rijetkih sigurnih mjesta gdje mogu biti ono što jesu – njihov vlastiti svijet mašte s njihovim (već) autističnim Barbikama.

Zajednica osoba s autizmom već je mnogo puta na internetu poručila da bi upravo ovakvo prikazivanje autistične Barbie bilo tragično.

S druge strane, mnogi su oduševljeni ovom lutkom. Aktivistica Ellie Middleton rekla je: 'To što sada postoji autistična Barbie me duboko dira. Statistike pokazuju da se djevojčicama često kasno postavlja dijagnoza ili im se pogrešno dijagnosticira stanje, stoga snažan simbol poput autistične Barbie pomaže otvoriti razgovor o neurodivergenciji kod žena, kako bi se djevojčice s autizmom osjećale prihvaćeno i viđeno.'

U dizajniranju lutke sudjelovala je i američka organizacija Autistic Self Advocacy Network.

Iz organizacije su poručili: 'Počašćeni smo što je ovaj važan trenutak postao stvarnost i nastavit ćemo se zalagati za još više ovakve reprezentacije koja našoj zajednici omogućuje da sanja velike snove i živi ponosno.'

Mattel je od predstavljanja Barbie lutke 1959. godine prodao više od milijardu primjeraka.