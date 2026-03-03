Dnevni horoskop za utorak 3. ožujka: Blizanac je smireniji u ljubavi, a Bik osvaja s lakoćom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Umor i preosjetljivost upozoravaju da se trebate okrenuti zdravijem načinu života. Ako se neke tegobe ponavljaju, odagnajte osjećaj neizvjesnosti obavljanjem liječničkih pretraga. Ima li partner poslovnih problema ili mijenja radno mjesto, mnogo će mu značiti vaša potpora. Netko iz rodbinskog kruga trebat će vašu novčanu pomoć.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Rezultati vašega rada stići će prije nego što ste očekivali, ili će vam drugi pomoći da pogurate svoje interese na prava vrata. Bit ćete privlačni i osvajat ćete s lakoćom. Oni koji su u braku razgovarat će o planovima za budućnost ili se više baviti djecom, odnosno njihovim što kvalitetnijim provođenjem slobodnog vremena.

Foto: Vadym Drobot

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Želite li nešto konkretnije postići, prilike zahtijevaju da uložite mnogo truda i rada. No umor i iscrpljenost upozoravaju da trebate napraviti ravnotežu između posla i odmora. U ljubavi ste puni sumnji i nepovjerenja, iako ste svjesni da pravih razloga nema. Podliježete promjenama raspoloženja, što vas čini neobjektivnima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Lako ćete uspostavljati nove odnose. Bit ćete raspoloženi, a sve napetosti okretati na šalu. Nečije dvosmislene izjave mogle bi u vama pokrenuti buru osjećaja pa prihvatite igru nadmudrivanja. Ne živcirajte se zbog zbivanja u poslovnom okruženju jer na njih ionako nemate utjecaja. Okolnosti će vas prisiliti da malo usporite i razmislite.

Foto: LightFieldStudios

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 3

Izbjegavajte trgovine odjećom i obućom jer nećete odoljeti sniženjima. Prekasno ćete shvatiti da ste previše potrošili na stvari koje nisu nužne. Dobit ćete priliku dokazati svoje sposobnosti, osobito bavite li se ekonomijom ili bankarstvom. Opustite se u društvu bliskih osoba i izbjegavajte poznanike koji vole dokoličariti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste dobiti zanimljivu poslovnu ponudu, dok će slobodni imati priliku ostvariti ljubavne planove. Na putu ste sretnih promjena, pa ne zastajkujte i ne dopustite da vas tko ili nešto pokoleba. Sreću vam donose odnosi s inozemstvom i općenito s udaljenim ljudima. Večer podredite zabavi jer vam treba i opuštanja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Mnogo ćete spoznati i naučiti od ljudi koji vas okružuju, a neki će zahladiti odnos s prijateljem. Prolazne su trzavice moguće i u privatnom životu. Netko od ukućana zahtijevat će od vas nešto što će vam se činiti pretjeranim. Imat ćete osjećaj da vas ne poznaju i ne razumiju, no nećete imati volje o tome razgovarati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete brzi i spretni u svemu čega se primite. Lakše ćete rješavati razne obaveze i uspostaviti skladan odnos s drugima. Dan je pogodan za potragu za radnim mjestom, ali i za ljubavna osvajanje i romantiku. Shvatit ćete da jedna ljubavna prilika nije prokockana do kraja i da nade još uvijek ima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Šefovi će mnogo očekivati od vas, po vašem mišljenju i previše. Nećete se moći oteti dojmu da svi oko vas rade manje ili da su pošteđeni većih napora. Član obitelji očekuje od vas savjesniji pristup i preuzimanje novih odgovornosti za koje nećete biti spremni. Umor i nesanica upozoravaju da trebate odmora!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete se snalaziti u novim situacijama. Komunicirajte s ljudima iz drugih sredina, širite znanje i usavršavajte se. Neka iza vaših velikih riječi stoje rad i djela. Posvetite više pozornosti partneru i nemojte dopustiti da se između vas ispriječe obaveze. Razmišljate li o nastavku školovanja, porazmislite o kakvom tečaju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan je povoljan za rješavanje financijskih pitanja, plaćanje računa ili vraćanje dugova. Onaj kome ste dužni novac, produljit će vam rok isplate. Ljubavni život potresat će nesporazumi. Mogli biste se razočarati u partnerove postupke, možda ga i uloviti u laži. Netko koga površno poznajete mogao bi vam dati mudar savjet.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne pokušavajte obaviti gomilu poslova odjednom jer ćete se zateći u gužvi. Posvetite se poslovima u kojima će do izražaja doći vaše komunikacijske sposobnosti. Izbjegavajte nepromišljene reakcije i sputajte poriv da nekome kažete istinu u lice, jer ćete se nekim ljudima nepotrebno zamjeriti.