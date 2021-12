Osnovale su je glumce Maisey Bawden, Gabrielle Brooks, Danielle Kassaraté i Jade Samuels, a cilj im je ispitati kako su žene iz afričke dijaspore predstavljene u klasičnim tekstovima i preoblikovati ih za publiku koja ih smatra otuđujućim izvlačenjem tema koje i dalje odjekuju.

Pritom im je veći cilj promijeniti industriju iznutra, stvarajući više prostora za marginalizirane glasove u poljima u kojim prečesto, kako kažu, 'dominiraju privilegirani bijelci'. To počinje s njihovim prvim projektom nakon nastanka tvrtke u lipnju ove godine - video serijom pod nazivom 'What’s Past is Prologue'. Od ovog tjedna dostupna je na Mawinom YouTube kanalu, isto kao i novi sadržaj koji izlazi svakodnevno, a sastoji se od kratkih Shakespeareovih monologa i scena koje pred kamerom izvode talentirane glumice.

Tu je Lois Chimimba koja izgovara jedan od najstrašnijih Macbethovih solilokvija, Aretha Ayeh koja utjelovljuje otvorenu Rosalindu iz filma Kako vam se sviđa, Cherrelle Skeete recitira Emilijin monolog koji otvara oči o ženstvenosti iz Othella i Win Alexandra James koja emotivno nastupa na britanskom znakovnom jeziku kao Hermione u Zimskoj priči.

- To je naš način odavanja počasti starijim članovima našeg društva - kaže Maisey Bawden, umjetnička direktorica tvrtke. Mawa, dodaje ona, govori o odavanju počasti prošlosti i inspiriranju sljedeće generacije. 'Mawa' znači 'sutra' na Chichewanskom, a to je malavijski dijalekt.

- Želimo misliti da smo mi kreatori kazališta sutrašnjice - rekla je.

Ona je Vogueu otkrila sve o svojim iskustvima u kazalištu, izravnom suočavanju s teškim temama i svojoj viziji budućnosti tvrtke.

Što je inspiriralo tebe i ostale glumce da osnuješ Mawa Theatre Company?

- Svi imamo iskustvo rada u klasičnom kazalištu i Shakespeareu i vidjeli smo potrebu za vitalnim promjenama u kazališnoj industriji. Kao grupa, uvijek smo vodili razgovore o tome da stalno moramo 'lupati po vratima', posebno unutar klasičnog kazališta i prostora predvođenih bijelcima. Mora se raditi o zastupljenosti u cijeloj priči, a ne samo stati na stavljanju jednog crnog ženskog tijela u emisiju i reći da je to naš okvir. To je ono što viđamo prečesto i svi smo, kao glumci, bili ta osoba. Nakon ponovnog oživljavanja pokreta Black Lives Matter prošle godine i tog monumentalnog pomaka u društvenoj svijesti rekli smo: 'Sada je vrijeme' - rekla je.

Zašto ste se htjeli usredotočiti na Shakespearea umjesto da stvarate nešto novo?

- To će uvijek biti relevantno, to je u kurikulumu i uvijek je prisutno u kazalištima. Mislile smo, da umjesto da se borimo protiv toga, zašto se na to ne bi oslonili? U njegovim pričama ima toliko mogućnosti da se pozabavi pitanjima koja su prisutna unutar crnačke zajednice. Bitna nam je i vidljivost. Davanjem modernog zaokreta na Shakespearea ili da ga jednostavno predstavimo društvu u kojem živimo, povezujemo se s njim na drugačiji način. A Shakespeare je bio revolucionar. Krenuo je u korak s vremenom i mislim da bi podržao Mawi - navodi.

Koje su neke od tema koje ste željeli izvući?

- Ima puno toga. Kad razmišljamo o spolu, u Shakespeareovo vrijeme, glumci su bili muški. Kao ženska glumačka postava, kada prikazujemo dvije glavne uloge kao mušku i žensku, ili obje kao žensku vidimo kako se to tumači. Zanimljivo je istražiti istospolne odnose u crnačkoj zajednici. To može biti tabu tema. Zatim, kada smo gledali Romea i Juliju, razmišljali smo o istraživanju kolorizma i sukoba koji može proizaći iz toga. Uz The Winter’s Tale, nedavno su postojale studije o stopama smrtnosti crnačkih majki, tako da možemo istražiti teme gubitka djece u toj predstavi. Mogućnosti su beskrajne - tvrdi Maisey, piše Vogue.