Mazala sam puževu sluz na lice tri tjedna, moji dojmovi su zaista neočekivani

Svatko tko je iti malo obratio pažnju na svijet korejske njege kože, nije mogao ne čuti za COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, esenciju s vrlo visokim postotkom puževe sluzi koja je, u beauty svijetu, postala viralna brzinom svjetlosti. U pitanju je lagana esencija koja u sebi sadrži 96 posto filtrata puževe sluzi. Iako bi tako visok postotak ovog neobičnog sastojka mnoge mogao odvratiti od korištenja ovog proizvoda, vjerujte, nema razloga za brigu - tekstura je poput rijetkog gela, prozirna je, lagana i bez mirisa. Da ne znamo da se radi o puževoj sluzi, na to ne bismo niti pomislili.

Foto: 24sata

COSRX kaže da ova puževa esencija:

dubinski hidrira kožu vraća elastičnost kože

pomaže u regeneraciji i smanjenju ožiljaka

zaglađuje bore umiruje upalne procese i crvenilo

ujednačava ton kože

smanjuje hiperpigmentacijske mrlje

Sve ovo me prilično zaintrigiralo, a moja blago dehidrirana koža s pokojom hiperpigmentacijskom mrljom me ponukala da, u potrazi za dubinskom hidratacijom i ujednačenim tenom, isprobam i COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence sam kupila u obližnjoj drogeriji i to po cijeni od 22,55 eura i bacila se na isprobavanje.

Foto: 24sata

Ovu sam esenciju uvrstila u svoju večernju rutinu njege kože i to kroz razdoblje od 3 tjedna. Naravno, koristila sam ju prema uputama koje navode da se na čistu kožu, izbjegavajući područje oko očiju, nanese tanki sloj ove esencije te na nju uobičajena hidratantna krema. Moja rutina je izgledala ovako: čišćenje lica nježnim gelom za umivanje te nakon toga micelarnom vodom, nanošenje COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, a potom i drogerijske hidratantne kreme koju i inače koristim.

Sama esencija je, prilikom nanošenja na lice, ugodne teksture koja podsjeća na serum na bazi vode te se prilično brzo upija te, baš kao i serumi, ostavlja blago ljepljivu teksturu koja zaista zahtijeva hidratantnu kremu. Iako ova esencija funkcionira na vrlo sličan način kao serum, nakon nanošenja hidratantne kreme, ipak nisam imala ugodan osjećaj na koži već je ostao osjećaj blage ljepljivosti, zatezanja i slojeva - kao da se krema zbog same esencije nije mogla upiti u kožu. Taj je osjećaj trajao i tijekom jutra, a nakon jutarnjeg umivanja vodom, na koži sam osjećala dodatnu isušenost, a ne dubinsku hidrataciju kao što je to ovaj proizvod i obećao. Također, koža mi je tijekom dana, bez obzira na nanošenje kreme nakon umivanja, djelovala prilično isušeno što se inače nije događalo. Zbog toga niti moj uobičajeni dnevni makeup nije kako treba ‘sjedao’ na kožu i tijekom dana se počeo razdvajati, nakupljati u pore i slično.

Foto: 24sata

Moji ukupni dojmovi za COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence nisu pretjerano pozitivni niti sam baš oduševljena ovim proizvodom kao što su to mnoge djevojke i žene na društvenim mrežama. Kada su u pitanju mrljice od hiperpigmentacije - da, malo su se smanjile, ali s obzirom na to da one nisu bile dubinske te da i inače, kroz mjesec ili dva, nestanu same od sebe, to ne mogu pripisati ovom proizvodu. Također, kontradiktorno je i to što ova esencija obećava dubinsku hidrataciju, a moj je dojam samo dodatno isušivanje i pomalo neugodan osjećaj na koži. Sve u svemu, COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence osobno neću nastaviti koristiti jer očito, bez obzira na sva obećanja, ne odgovara mom tipu kože, a vrlo je vjerojatno da ga neću niti preporučiti dalje. Moja ocjena za COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence je 4/10.