Medicinska sestra Sonja: Oranž je super jer mogu naručiti i Wolt

Radim i nemam baš vremena pratiti svake minute vijesti, ali mi je važno biti informirana, da znam što se događa u mojoj okolini, govori nam Sonja Devčić, medicinska sestra iz Zagreba. U pauzi od turbulentnog i napetog života medicinske sestre, kaže Sonja, rado se informira na portalu 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:15 Matea Opačak iz Zagreba koristi Oranž | Video: Privatni album

- Volim znati što se događa oko mene, i u mojoj rodnoj Slavoniji. Ne stignem pratiti događanja svake minute, ali zato na vašem portalu uspijem dobiti najtočnije informacije u što kraćem vremenu. Važne i aktualne informacije, koje komentiram s kolegama, vezano za naše zdravstvo dobivam upravo na vašem portalu - kaže nam Sonja.

Za godišnju digitalnu pretplatu na 24sata čula je od susjede koja redovito po najvažnije informacije odlazi upravo na 24sata.

storyeditor/2024-05-31/PXL_220524_114993606.jpg | Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

- 24sata nudi različiti sadržaj, koji je prilagođen svakom čitatelju neovisno o njegovoj dobi. Sviđaju mi se reportaže vaših novinara koji odlaze na teren i na pravi način opišu situaciju onakva kakva je - istaknula je ova mlada medicinska sestra.

Sonji su godišnja pretplata dala brojne pogodnosti, a među njima su i brojni kuponi.

- Jako mi je važno, kada odlazim u noćnu smjenu, imati svježu i kvalitetnu hranu, koju uzimam upravo u Lidlu. Ipak, kada sama ne stignem napraviti jelo, tu je još jedna pogodnost koju mi je omogućila godišnja pretplata. Riječ je o kuponima na Woltu, pa u najkraćem roku dobijem topli obrok - kaže.

Ako i vi želite postati Oranž pretplatnik, ne propustite ovu priliku jer svakog novoga korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 20 €, dm kupon od 15 € te ulaznica za izložbu “Od boemstva do vječnosti”, koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i 77 € drugih kupona, kao što su 20 € kupon za Optiku Jo-Jo, 15 € kupon za Lidl, 5 € kupon u CineStaru, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

