Meditacija i svjesnost pomažu uploviti u neviđene intimne užitke i doživljaje koji se pamte

Što je seksualna meditacija? Kako svjesnost može dovesti do boljeg seksa? Istina je da meditacija može pojačati vaš seksualni nagon, približiti vas partneru i dovesti do boljih orgazama. Već ste vjerojatno čuli sve o zdravstvenim prednostima meditacije - svjesnost ima potencijal smanjiti stres i tjeskobu, ublažiti bol i umor, pomoći pri odabiru zdravije hrane, boriti se protiv preranog starenja pa čak i ojačati vaš imunitet. No, tu nije kraj njezinim prednostima - nova istraživanja sugeriraju da svjesnost također može poboljšati vaš seksualni život, pomažući u seksualnom zadovoljstvu, povećavajući vaše samopouzdanje i želju pa čak i uzbuđivanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ono što spajamo je um i tijelo; fizički, seksualni odgovor - kaže dr. Cheryl Fraser, klinička psihologinja i seksualna terapeutkinja. 'Meditacija je u biti sposobnost da usredotočimo svoju pažnju, svoju koncentraciju i svoj um na bilo što što smo odabrali za objekt meditacije - a sjajan seks je u vašoj glavi', dodaje. Ali što znači seksualna meditacija i kako je možete iskoristiti za bolji seks i više orgazama?

Evo što trebate znati o seksualnoj meditaciji

Prvo, 'seksualna meditacija' nije baš izraz koji koriste stručnjaci u tom području; oni često upućuju na svjesnost i meditaciju u širem smislu, proučavajući kako se te prakse primjenjuju na seks. Osim terminologije, ideja je u dovođenju vještina svjesnosti u seksualni kontekst, objašnjava dr. sc. Lori Brotto, ravnateljica Laboratorija za seksualno zdravlje Sveučilišta British Columbia.

Seksualna meditacija može biti mnogo različitih stvari - može se jednostavno odnositi na opću svjesnost ili praksu meditacije, svjesniji pristup seksu dok ste 'u trenutku', partnerske vježbe koje imaju komponente seksualnosti i svjesnosti ili specifičan rad svjesnosti koji bi se mogao isplatiti tijekom seksa.

Koje su prednosti seksualne meditacije?

Pažnja i meditacija mogu vam pomoći da osvojite velike nagrade u spavaćoj sobi - od većeg seksualnog nagona do puno više zadovoljstva. Navedenim dobrobitima se možete radovati kroz praksu seksualne meditacije.

Doživjet ćete manje stresa

- Seks je stresan za mnoge ljude - kaže Brotto, koji napominje da je to osobito istinito ako imate seksualnih poteškoća, poput bolnog seksa, nesigurnosti ili problema u komunikaciji. 'Tijekom seksa razne brige i preokupacije mogu stvoriti napetost, a to se odražava u sustavu odgovora na stres u tijelu', objašnjava. Kada se aktivira taj odgovor na stres, puno je teže biti raspoložen i uzbuđen. 'Kada budemo mogli upravljati ovim odgovorom, mnogo je vjerojatnije da ćemo doživjeti uzbuđenje', ističe Brotto. Svjesnost prirodno smanjuje napetost jer pomaže aktivirati vaš parasimpatički živčani sustav, a to zauzvrat uravnotežuje vaš simpatički živčani sustav, koji je odgovoran za vaš odgovor na stres. Kao rezultat toga, više ćete biti u stanju uživati ​​u trenutku.

Usredotočit ćete se na sadašnjost

Fraser ističe da 'namjerno se usredotočiti na ono što radite' nije duboka ili komplicirana uputa. Ali svatko čiji je um odlutao, na prljavo suđe ili dječju zadaću, tijekom seksa može se složiti da to nije uvijek najlakše poslušati. 'Meditacija je sposobnost fokusiranja uma i mi smo jako loši u tome', pojašnjava ona dodajući kako meditativni fokus čini da vaša osjetila bukte. Naučiti kako se usredotočiti na ovdje i sada, odnosno na poljubac, dodir ili bilo koji drugi osjećaj, može vam pomoći da budete prisutniji.

- Seks sam po sebi može biti bolje, toplije, senzualnije iskustvo - kaže Fraser, jer kada se možete usredotočiti na to kako vam partner miluje nogu ili prelazi prstom po vratu, tada možete doživjeti veći intenzitet.

Vaš seksualni nagon bi se mogao povećati

Istraživanja otkrivaju da praksa svjesnosti može pomoći potaknuti vaš seksualni nagon i učiniti vas prijemčivijim za seks, objašnjava Fraser: 'Veća je vjerojatnost da ćete inicirati odnos ako prakticirate svjesnost i primjenjujete je u svom seksualnom životu', ističe. Ovo ne znači da ćete se odjednom napaliti; umjesto toga određene prednosti svjesnosti, poput sposobnosti obraćanja usredotočene pažnje na ono što se zapravo događa, mogu se nadograđivati, jačajući vaš nagon u konačnici. 'Kada ljudi započnu s prakticiranjem svjesnosti, s vremenom će nastaviti jer će biti toliko motivirani', dodaje Brotto.

Osjećat ćete se bliže svom partneru

Seksualna meditacija vam može pomoći da više uživate u fizičkim osjećajima seksa. Ali seks nije samo fizički. Intimnost i povezanost s vašim partnerom također su jako važni za mnoge od nas. Ako se možete usredotočiti u sadašnji trenutak, također ćete biti svjesniji druge osobe u prostoriji, što će vam omogućiti da se intenzivnije i značajnije povežete. Umjesto razmišljanja o drugim stvarima bit ćete puno svjesniji prisutnosti svog partnera, što će dovesti do bolje intimnosti za sve.

Više ćete uživati ​​u seksu

- Ako možete uvježbati svoj um da bude prisutan, to stvara novost i uzbuđenje. Stvara vrstu veze koju smo iskusili ranije u našoj ljubavnoj vezi - kaže Fraser. To znači da preobuka vašeg uma putem meditacije i svjesnosti može ponovno stvoriti onaj osjećaj nalik 'medenom mjesecu', a koji možda niste osjećali neko vrijeme, usađujući tako novi osjećaj uzbuđenja u vaš seksualni život.

Kako prakticirati seksualnu meditaciju?

Možete isprobati seksualnu meditaciju s partnerom, ali može biti jednako korisna i solo.

1. Započnite jednostavnu, svakodnevnu praksu svjesnosti

Ne možete primijeniti principe meditacije u spavaćoj sobi bez prakticiranja meditacije na prvom mjestu. 'Ja se snažno zalažem za, prije svega, opću, strukturiranu praksu svjesnosti', objašnjava Brotto. Možete isprobati razne stilove meditacije. Izgradit ćete vještine koje će vam pomoći da se usredotočite na svoj dah, ostanete u trenutku i primijetite osjete u svom tijelu.

2. Meditirajte sa svojim partnerom

- Vježbe svjesnosti mogu se raditi s partnerom, a ja često i zagovaram da se rade zajedno - preporučuje Brotto. Ona često predlaže da sjedite ili stojite leđa uz leđa sa svojim partnerom i skenirate tijelo te mentalno provjeravate kako se osjećate od glave do pete, bilježeći sve dijelove koji su napeti ili opušteni. Zatim se usredotočite na dodirne točke između vas i vašeg partnera, kao što su tekstura, pritisak i temperatura - stvari koje osjećate i u seksualnim trenucima, napominje Brotto.

3. Otvorite oči

'Zatvaranje očiju tijekom meditacije može eliminirati ometanje vidnog polja', kaže Fraser. Ali nedostatak kontakta očima tijekom seksa može nas spriječiti da se povežemo s našim partnerom. Kako bi poboljšali ovu vještinu, Fraser predlaže pronalaženje svjesnih trenutaka kada držite oči otvorene, poput gledanja kroz prozor ili buljenje u biljku jer fokusiranje na nešto lijepo kada niste u spavaćoj sobi može vam pomoći da to učinite kada jeste, objasnila je ona. 'U trenutku, pogotovo ako osjećate da vas vuče negdje drugdje, pokušajte pogledati u oči svog partnera kako biste vas vratili u sadašnjost', preporučuje Brotto.

4. Isprobajte vježbu kontakta očima

U mirno vrijeme tijekom dana, sjedite licem u lice sa svojim partnerom i gledajte mu u oči, ili samo u jedno oko ako to možete, pune tri minute, predlaže Fraser. U redu je hihotati se i osjećati se nelagodno, ali pokušajte ne razgovarati. Vježbu možete unaprijediti ljubljenjem otvorenih očiju, usredotočujući se na osjete. Kad vam postane ugodnije gledati jedno drugo izvan spavaće sobe, to bi trebalo biti lakše u žaru trenutka, kaže ona.

5. Razmišljajte o seksi mislima

- Ako primijetite da vam um luta tijekom seksa, odbacite tu misao i zamijenite je seksualnom - preporučuje Fraser. Iako korištenje erotske mašte nije u skladu s 'bivanjem u trenutku', Fraser to često sugerira ljudima kako bi im pomogao približiti seksualno iskustvo. 'Mentalna rastresenost je broj jedan ubojica seksualnog nagona, a ovo je korak u pravom smjeru', kaže. Na kraju, uz praksu, možda vam ovaj most neće trebati; odbacit ćete misao i usredotočiti se na intenzitet trenutka.

6. Pokušajte sa sporim seksom

Usred društvenih mreža i stalnih stresora, teško je usporiti svoj um. Zato Fraser sugerira da ljudi s vremena na vrijeme imaju stvarno spor seks ili prakticiraju sporije seksualne aktivnosti, prenosi Prevention.

- Imajte jednu seansu u kojoj je jedna osoba 'davatelj', a druga 'primatelj', i jednostavno se usredotočite na spori, erotični dodir ili zavođenje. Uvježbavanje vašeg uma i tijela za usporavanje ne samo da može poboljšati mentalni fokus već i znatiželju, pomažući vam da shvatite određene dodire za koje možda niste znali da vam se sviđaju ili senzacije koje prije niste primijetili - predlaže.