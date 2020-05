Među svjetskim zvijezdama i Hrvati pomažu s UNICEF-om

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Manje sjedenja pred ekranom: Neka aktivnosti budu zabavne

Glazbenici su remiks ostvarili u suradnji s međunarodnim fondom za djecu UNICEF. Projekt Za svako dijete u opasnosti nastao je s ciljem pomoći djeci pogođenoj krizom nastalom pojavom novog koronavirusa, a pokrenuo ga je Steven Basalari, mladi poduzetnik i influencer iz Italije. Steven je vlasnik nekoliko popularnih talijanskih klubova te veliki pobornik elektroničke glazbene scene.

- U ovim teškim vremenima kada je cijeli svijet pogođen koronavirusom, razmišljao sam o tome kako iskoristiti svoja poznanstva i kontakte i napraviti nešto važno za zajednicu. Odlučio sam osobno kontaktirati Taru McDonald i njezin menadžment sa idejom da pokrenemo dobrotvornu inicijativu za UNICEF i svu djecu svijeta. Veoma brzo krenuli smo raditi na ovom projektu - rekao je Steven te istaknuo kako je najbitnije da u ovakvim trenucima svijet ujedini snage i pomogne onima kojima je to najpotrebnije.

Novu verziju popularne Tarine pjesme možete pronaći od danas na službenim YouTube kanalima, a datum objave novih remikseva predviđen je za 5. lipanj. Steven Basalari u suradnji s Tarom McDonald i njenim timom, kontaktirao je šest poznatih DJ imena među kojima su: Andros, Erick T, Bzars, Fancy Folks, RollRoy i BadVice, a hrvatska glazbena scena posebno se ponosi novim, vrućim remiksom DJ dvojca VANILLAZ.

- Rado smo se odazvali pozivu Tare i UNICEF-a da sudjelujemo u ovom dobrotvornom projektu i bez imalo razmišljanja smo se bacili na posao. Bilo nam je jako važno dati svoj mali doprinos u ovim biblijskim vremenima teškima za sve nas, no ona prava pomoć je najbitnija najmlađima koji su izloženi gladi i drugim nedaćama zbog pandemije. Upravo to nas je, osim same Tare koja nas je inspirirala kroz cijelu našu karijeru i odrastanje, dodatno motiviralo - govore Marko Bucić i Miha Pajk, osnivači popularnog DJ dua Vanillaz te ističu kako se posebno nadaju da će ovim potezom inspirirati i druge da učine pozitivno djelo i pomognu svima kojima je to u ovim trenucima najpotrebnije.

Hrvatsko-slovenski duo Vanillaz je krajem travnja objavio singl ‘Cry with Me’, nastao u suradnji s britanskim kantautorom nove generacije SAD LUV-om. Pjesma je našla svoje mjesto u eteru jedne od najcjenjenijih svjetskih radijskih postaja, BBC-jeva Radija, što je prilika kakvu su domaći glazbenici rijetko dobivali. Singl su uvrstili u više playlista na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify, a nastavak je karijere dua koji iza sebe ima dvadesetak uspješnih singlova i niz nastupa po svjetskim klubovima ili festivalima kao što su Ultra Europe, Kingsday, Miami Music Week ili Ultra Korea.

Vanillaz su početkom godine potpisali ugovor o dugoročnoj suradnji sa švedskom agencijom Snowman koja sada vodi njihovu karijeru. Momci su se u ožujku vratili s turneje po Skandinaviji, a u vrijeme svjetskog lockdowna održali su nekoliko virtualnih koncerata i nastupili na svjetskom virtualnom festivalu '1001Tracklists Stay at Home Sessions'.

Tara McDonald je glazbenica čiji izričaj se kreće u okviru žanrova pop, R&B, house i dance glazbe, a tijekom karijere je surađivala s glazbenicima kao što su Armand Van Helden, Axwell, Snoop Dogg, David Guetta i Dimitri Vegas & Like Mike.

