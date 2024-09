Medvjed mu krao med pa ga je pčelar Josip dočekao usred noći

Hoće li posljednji pčelar iz Istre i Hrvatskog primorja napustiti selo Benkovac u Gorskom kotaru, piše Večernji list u dvobroju 25. i 26. rujna 1976. godine. Naime, Josip Bertolić (50) jedne je noći vodio neravnopravnu borbu s velikim šumskim medvjedom. Od tada bdije nad svojim pčelama u selu Benkovac pored Fužina. Jedne noći, dok je čvrsto spavao, medvjed je kriomice ukrao košnicu. Kad se probudio ujutro i počeo pregledavati košnice, imao je što vidjeti. Desetak košnica bilo je ispreturano. Pčele su bile bijesne, a on je primijetio da jedna košnica nedostaje. Bila je teška oko stotinu kilograma, a medvjed je pojeo sav med. Ostali su samo prazni okviri saća. Druge večeri medo je dolijao jer ga je Josip čekao. Kad je stigao do pčelinjaka, Josip je uz veliku galamu krenuo prema njemu. No medo nije odustao, pritajio se uz jedno stablo i čekao da se Josip makne od pčelinjaka.

