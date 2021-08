Bez obzira na godišnje doba, održavanje usana mekim i podatnim veliki je izazov. A kao što znaju oni s trajno suhom kožom i usnama, običan balzam za usne nije dovoljan da spriječi tu pojavu.

Zato su stručnjaci otkrili kako dobiti meke usne bez puno muke u nekoliko jednostavnih koraka.

1. Piling

Uklanjanje mrtvih stanica kože može pomoći u ublažavanju ispucalih usana i zaglađivanju linija usana. Slijedite ovaj vodič za piling u trajanju od 30 sekundi:

2. Hidratacija

Hidratacija djeluje dvostruko: prvo je važno da na usne stavite hidratantne sastojke, a zatim se pobrinete da unesete dovoljno tekućine (prvi znak dehidracije često su suhe usne). Studije su čak pokazale da odgovarajuće količine vode mogu povećati dermalnu debljinu kože - uključujući i usne. Što se tiče hidratantnih sastojaka, potražite proizvode koji izgrađuju kožnu barijeru, poput ceramida i masnih kiselina. Hidratantni proizvodi su izvrsni, ali ih ne biste trebali koristiti kao jedini izvor hidratacije.

- Balzami za usne koji sadrže samo sastojke za hidrataciju, poput hijaluronske kiseline i glicerina, zapravo mogu usne učiniti suhima jer privlače vlagu, a ako zrak ima nizak postotak vlage tada on može izvući vlagu iz kože, a vlaga zatim isparava - objasnila je dermatologinja Hadley King.

3. Potaknite proizvodnju kolagena

Usne, osim što su jedno od prvih mjesta koje pokazuju znakove dehidracije, to je i jedno od prvih mjesta koje pokazuje znakove starenja. Budući da je na tom mjestu koža jako tanka, prvo se na tom mjestu vidi gubitak strukture kože i volumena.

Kako bi vašem tijelu pomogli u povećanju njegove prirodne proizvodnje kolagena (protein koji kožu drži zajedno i održava je podatnom), istraživanja ukazuju na dobrobiti uzimanja hidroliziranih suplemenata kolagena. Studije pokazuju da kolageni peptidi mogu održati elastičnost kože, hidrataciju i dermalnu gustoću kože.

4. Koristite masku za usne

Koža je noću propusnija, pa je najbolje zatvoriti pore većom količinom vlažnosti neposredno prije spavanja. Isto pravilo vrijedi i za usne. Baš kao što koristite gušću noćnu kremu koja zadržava vlagu, na usne nanesite težu hidratantnu masku kako se usne tijekom noći ne bi isušile.

5. Izbjegavajte sastojke koji isušuju

Ako imate bolne rane od ispucalih usana, provjeravajte popise sastojaka: Naime, neki sastojci mogu izazvati ​​isušivanje ili iritaciju te tako pogoršati ispucale usne.

- Izbjegavajte mentol, kamfor i fenol kao sastojke u balzamima za usne jer jako isušuju. U početku hlade i smiruju, ali brzo isparavaju, pa ćete ih morati stalno nanositi čime nećete ništa postići - kaže King.

- Bilo koji sastojak na bazi alkohola isto će isušiti usne, a salicilna kiselina također može biti iritirajuća. Ponekad se ona dodaje u pilinge kako bi uklonila suhu kožu koja se ljušti s usana, ali usne su osjetljive i ponavljana upotreba vjerojatno će izazvati iritaciju. Balzami koji povećavaju usne često sadrže ulje cimeta ili ulje metvice, a ti sastojci također mogu izazvati iritaciju - nastavila je.

Isto vrijedi i za šminku: Pazite da vam ruževi i sjajila ne sadrže tvari koje isušuju.

6. Nemojte lizati niti 'guliti' usne

Ovo lakše reći nego učiniti. No, potrudite se suzdržati se od ručnog ljuštenja - čak i onih suhih, mrtvih stanica kože.

- Ova osjetljiva koža neće zacijeliti ako se suhi dijelovi stalno uklanjaju: mrtva koža mora ostati na usnama dok nova koža ispod nje ne bude spremna za otkrivanje - kaže King. Lizanje usana također nije toliko bezazleno kao što mislite: Slina će se osušiti na površini usana i dovesti do još gorih uvjeta.

7. Nanesite proizvode za usne u slojevima

Da biste doista hidratizirali usne, trebat ćete njegu za usne nanijeti u slojevima. Prvo nanesite hidratant na vodenoj bazi, a zatim nanesite balzam na bazi voska ili ulja. To je slična logika vašoj rutini njege kože. Ako koristite serum za zadržavanje vlage (primjerice hijaluronsku kiselinu), prvo ćete nanijeti hidratantnu kremu ili ulje kako bi se sva ta hidratacija bila zadržala unutar kože.

8. Zaštitite usne od vanjskih vremenskih uvjeta

- Pokrijte usta kada ste vani zimi. Hladan zrak i vjetar posebno će isušiti usne, pa je korisno prekriti ih maramom kako biste ih zaštitili - kaže King. Što se tiče onih vlažnih, toplijih mjeseci SPF balzam za usne je najbolji izbor:

- Zaštita vaših usana od sunca jednako je važna kao i zaštita vašeg lica - kaže medicinska sestra Shawna Jones.

9. Zaštitite usne tijekom rutine njege kože

Koža na usnama je jako tanka i osjetljiva, pogotovo ako pretjerujete sa sastojcima za piling. Dakle, ako tijekom rutine njege kože koristite snažne aktivne tvari (retinoid, AHA ili BHA i slično), osjetljiva koža oko usana može patiti.

- Zapravo je većinu proizvoda za njegu kože poprilično lako prenijeti na usne, a posebno sredstva za čišćenje - kaže dermatolog dr. Angelo Landriscina. On zato predlaže da to područje izbjegavajte najbolje što možete dok koristite proizvode za njegu. To možete učiniti nanošenjem balzama za usne ili guste masti prije početka cijele rutine. Masna tvar djeluje kao barijera između vaše kože i onih potencijalno štetnih sredstava, pa čak i ako ti sastojci nenamjerno dođu do vaših usana, oni neće djelovati tako snažno piše Mbg.