Otprilike trećinu života provedemo spavajući, a tada na posteljini, madracu i jastucima ostavljamo djeliće sebe u obliku znoja, milijuna mrtvih stanica kože, prljavštine... To pak privlači grinje i one se u takvom toplom i vlažnom okruženju razmnožavaju, ali i ostavljaju svoj izmet. Razmnožavaju se i bakterije. Sada zamislite što sve završi u samom jastuku, bio on od spužve ili perja.