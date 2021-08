Melanie Sykes (51) je na Instagramu objavila kako talijan 'ima njezino srce' nakon što se nedavno ponovno sastala s njim. Naime, Melanie je sa svojim dečkom Riccardom Simionatom (24) u Veneciji završila svoj godišnji odmor iz snova.

Gondolijera je upoznala prošle godine dok je bila na odmoru na ovoj popularnoj destinaciji. A kako bi obilježila kraj ljetovanja, voditeljica je na Instagramu podijelila svoju fotografiju na brodu dok je snimala prekrasan pogled.

U opisu fotografije je pisalo: 'Ciao za sada prekrasna Venecijo. Ti i tvoji ljudi imate moje srce @ricky_simionato, amore @francescodamosto @vale_d.m.l '. Riccardo je odgovorio na opis i napisao: 'Hvala ti puno na lijepim trenucima provedenim zajedno', a dodao je i emotikon srca.

Zvijezda je na spomenutoj fotografiji nosila prekrasnu haljinu s uzorkom bez leđa, a kosu je pričvrstila kopčom kako bi bila uredna na vjetru.

Riccardo je pak nedavno u Mailu on Sunday dao izjavu o svojoj romansi s Melanie. Osvrnuo se i na 27-godišnju dobnu razliku između njih dvoje, te objasnio: 'Ljepota je relativna. Možda ono što je u tvojim očima lijepo, meni nije. Svaka je osoba drugačija, a nacionalnost nije bitna'.

Također, Melanie je bila u Veneciji s Riccardom i u studenom prošle godine.

- Nakon užasne godine, Mel se nada da je ovo njezin sretan kraj - zaljubljena je u Rickyja. Još uvijek nije pronašla trajnu ljubav, a to doista želi. Željela je pronaći savršenog muškarca i misli da bi to mogao biti on - rekli su njezini prijatelji za new! časopis u to vrijeme.

Voditeljica nije imala sreće u ljubavi te iza sebe ima dva propala braka. Naime, bila je u braku s Danielom Caltagironeom od 2001. do 2009. s kojim ima dvoje djece Romana (18) i Valentina (16).

Kasnije je bila s Jackom Cockingsom od 2013., ali ni to nije uspjelo i ljubav je završila 2016. godine. Prije nekoliko godina, Melanie je otkrila da se muškarci njezinih godina 'na neki način zatvore'.

- Jedan od razloga zašto mislim da završavam s mlađim muškarcima je taj što mi se čini da nemaju problema prići mi. Imaju nešto više o sebi, sigurniji su u sebe, a meni treba netko tko je samouvjeren - zaključila je, piše Mirror.