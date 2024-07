Metabolizam alkohola: Koliko dugo se zadržava u organizmu?

Alkohol je toksin i dok umjereno, povremeno pijenje vjerojatno neće dovesti do značajnih zdravstvenih problema, dugotrajno redovito pijenje može povećati rizik od niza stanja koja ograničavaju život, uključujući nekoliko vrsta raka i koronarne bolesti srca.

Alkohol je depresiv, što znači da usporava kontrolu mozga nad tijelom. Čak i mala količina može utjecati na važne funkcije poput govora i kretanja. Pijenje vrlo velikih količina odjednom može usporiti otkucaje srca i disanje na opasno nisku razinu.

Kako bi neutraliziralo alkohol i očistilo ga iz sustava, metabolizam ga prerađuje kroz niz složenih biokemijskih procesa.

Ovisi pijete li "čisto" ili miješate

- Nakon što popijete piće koje sadrži alkohol, otprilike četvrtina alkohola apsorbira se ravno iz želuca u krvotok. Ostatak se uglavnom apsorbira iz vašeg tankog crijeva - kaže Debbie Shawcross, profesorica hepatologije i kroničnog zatajenja jetre na Institutu za proučavanje jetre na King’s College u Londonu.

Studije su čak pokazale da je moguće da se alkohol brže apsorbira u krvotok ako ga pomiješate s gaziranim pićem.

Glass of clear, ecology water in hand. Background sky, silhouette of the city, sunset | Foto: Valerii Honcharuk

Koliko alkohol ostaje u organizmu?

Istraživanja su pokazala da nakon što prestanete piti, alkohol može ostati u vašoj krvi do šest sati, a u dahu 12-24 sata. Jetri može trebati nekoliko dana da se oporavi nakon pijanstva, a ponekad i tjednima ili mjesecima ako je oštećenje ozbiljno.

Nakon što alkohol uđe u krvotok, počinje se prerađivati, uglavnom u jetri (90-98 posto) i također u bubrezima (2-10 posto). Mali postotak se također izbacuje dahom ili izlučuje znojem.

- Jetra prerađuje alkohol vrlo konstantnom brzinom, otprilike jedno piće na sat. Ako u krvi ima previše alkohola, jetra ne može ubrzati proces detoksikacije. Nema načina da se ubrza metabolizam alkohola i nema načina da se izbjegne mamurluk - kaže profesorica.

Čimbenici koji utječu na metabolizam alkohola:

Genetika

Neki ljudi loše metaboliziraju alkohol zbog genetske varijacije u razinama enzima koji razgrađuju alkohol. Oko 30-50 posto onih istočnoazijskog podrijetla, na primjer, ima genetsku varijaciju u enzimu aldehid dehidrogenaze što znači da ne razgrađuju alkohol na normalan način, a nedugo nakon konzumiranja alkohola njihova razina acetaldehida raste. Acetaldehid je otrovna tvar koja uzrokuje crvenilo lica, osjećaj vrućine, mučninu i lupanje srca.

Spol

Muškarci obično imaju 70-80 posto višu razinu aktivnosti želučane alkoholne dehidrogenaze u usporedbi sa ženama, tako da njihova jetra apsorbira više alkohola i s njim se nosi.

Studija iz 2014. pokazala je da su nakon jedne epizode prekomjernog pijenja žene imale više endotoksina iz crijevnih bakterija u usporedbi s muškarcima.

Žene će iskusiti višu koncentraciju alkohola u krvi (BAC) pijući redovite količine alkohola prije menstruacije.

Hrana

Konzumiranje alkohola uz hranu usporava njegovu apsorpciju, a pijenje na prazan želudac ubrzava je.

Group of friends sitting on the summer terrace holding cocktails and snacks on the table. without faces | Foto: Bobak Bohdan

Sastav tijela

Što manje težite to će na vas više utjecati određena količina alkohola jer alkohol ima manje prostora za širenje, čineći koncentraciju većom. Međutim, razlike u sastavu tijela također mogu smanjiti metabolizam alkohola. Alkohol ulazi u sva tkiva tijela osim u kosti i masno tkivo. Ako je postotak masnog tkiva visok, alkohol se može raspodijeliti samo po preostalom nemasnom tkivu što rezultira većom koncentracijom za ta područja.

Lijekovi

Kako je alkohol droga, s njim se ne treba postupati drugačije nego uzimati bilo koja dva recepta u isto vrijeme. Određeni lijekovi, poput antidepresiva, ne smiju se miješati s alkoholom. Čak i biljni lijekovi i dodaci prehrani, kao što su kamilica, ehinacea, gospina trava i valerijana, mogu imati negativne interakcije s alkoholom.

Starenje

Kako starimo, aktivnost enzima koji razgrađuju alkohol se smanjuje, što znači da se alkohol sporije prerađuje. Potrebno je više vremena da se riješi razina acetaldehida, zbog čega stariji ljudi slabije podnose alkohol.

Možete usporiti brzinu prolaska alkohola u krvotok tako što ćete jesti prije pića i piti polako, a možete kontrolirati razinu alkohola koju pijete tako što ćete piti manje i piti pića s nižim udjelom alkohola. Ali loša vijest je da jednom kad vam alkohol dospije u krvotok, ne možete ništa učiniti da biste ubrzali metabolizam alkohola, piše MSN.