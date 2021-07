Motiviranje radnika u teoriji se čini vrlo jednostavnim no u stvarnim, životnim situacijama to je puno veći izazov nego što se čini. Od lidera se traži da razumije što motivira svakog pojedinca u timu i upravlja njima u skladu s tim. To je vrlo izazovno za svakog vođu, posebno za one s velikim timom, čiji ljudi rade po manjim grupama, koji su i sami preopterećeni, piše Lisa Lai, autorica nekoliko leadership programa edukacije i savjetnica u mnogim uglednim kompanijama.

Lidere se često potiče da se oslanjaju na pristup mrkve i batine kada žele motivirati svoje ljude, pri čemu je mrkva nagrada za poštivanje zahtjeva, a štap posljedica nepridržavanja odluka. No kad to postane jedino čime se bavimo - pokušaj primoravanja drugih da nešto učine i drže se pravila - velike su šanse da ćemo biti jedini kotačić u timu koji pokazuje neku motivaciju.

Zašto ne razmotriti drugačiji način motiviranja zaposlenika?, pita se Lisa Lai. Ona predlaže novu vrstu dijaloga, u kojoj će lider uzeti u obzir da je motivacija podjednako važna i za to da potakne radnike da obave odličan posao, ali i kao poticaj za to da se zaposlenici osjećaju odlično na svome poslu. Jer, što se oni bolje osjećaju na poslu i što bolje doživljavaju svoj posao, s vremenom postaju motiviraniji da ga odrade što bolje.

- Dakle, kad se odmaknemo od tradicionalne mrkve i batine kao glavnih alata motivacije, umjesto toga možemo započeti novi i smislen dijalog o poslu - kaže Lisa Lai, uz nekoliko savjeta za to:

Podijelite kontekst i pružite relevantnost: Za zaposlenike nema jače motivacije od razumijevanja da je njihov rad važan i da će netko na njega obratiti pažnju, osim na financijske izvještaje. Da biste motivirali svoje zaposlenike, započnite s time da dijelite kontekst o poslu za koji tražite njihovu suradnju. Dakle, oni moraju znati:

- što radimo kao organizacija i kao tim?

- zašto to radimo?

- tko i kako koristi našem radu?

- kako izgleda uspjeh cijelog tima i što se vrednuje kao uspjeh za svakog zaposlenika?

- kakvu ulogu svaki zaposlenik igra u ispunjenju cilja?

I imajte na umu: Radnici će biti motivirani kada osjete da je njihov rad relevantan i da će netko obratiti pažnju na njega.

Predvidite prepreke na cesti kako bi se omogućio napredak: Kad od članova tima zatražite bilo što značajno, nesumnjivo će se susresti s preprekama i izazovima na putu do uspjeha. Prepoznajte da izazovi mogu materijalno utjecati na motivaciju. Budite proaktivni u njihovom prepoznavanju i rješavanju. Dakle, vi kao vođa razmislite:

- što bi zaposleniku moglo otežati ili onemogućiti rad?

- što možete učiniti da mu olakšate teret?

- koje bi se prepreke mogle pojaviti na površini?

- kako možete riješiti te prepreke?

- kako možete ostati angažirani kako biste znali koji su se problemi pojavili usput i pomogli u rješavanju?

Ukratko: Vaši zaposlenici će biti motivirani kad mogu napredovati bez nepotrebnih prekida i pretjeranih opterećenja u radu.

Prepoznajte doprinose i pokažite zahvalnost: Koliko god bilo primamljivo pokušati utjecati na zadovoljstvo zaposlenika upotrebom mrkve i batine, to nije potrebno za trajnu motivaciju. Daleko je moćnija vaša predanost prepoznavanju i priznavanju doprinosa kako bi se zaposlenici osjećali cijenjenima i poštivanima. Lideri često podcjenjuju moć priznanja za napore zaposlenika. Ukratko, razmislite i istaknite sljedeće:

- koje su prekretnice postignute?

- koji su neočekivani ili iznimni rezultati ostvareni?

- tko je otišao dalje od dužnosti da pomogne kolegi ili ispuni rok?

- tko je pružio izvrsnu uslugu ili podršku kupcu u krizi?

- tko je dao primjer drugima i zahtijeva priznanje?

Zaposlenici su motivirani kad se osjećaju cijenjenima i kad osjećaju da je netko prepoznao njihov poseban doprinos. .

Prijavite se da biste procijenili vlastitu motivaciju: Što ako ste učinili sve navedeno, ali se i dalje borite da motivirate druge? Možda ćete trebati procijeniti vlastitu motivaciju. Zaposlenici se lako prilagođavaju ako imaju lidere koji su zaista istinski povezani s poslom te angažirani srcem. Ako niste angažirani i oduševljeni svojom tvrtkom, timom ili poslom kojim se bavite, teško da ćete biti dobar motivator drugima.

Zato razmislite:

- u kojim aspektima svoje uloge uživate?

- zbog čega ste ponosni što vodite svoj tim?

- kakav utjecaj vi i vaš tim možete imati na druge unutar i izvan vaše organizacije?

- kako možete prilagoditi svoju ulogu da biste povećali energiju i entuzijazam tima?

Zaposlenici se osjećaju motivirano kad su njihovi vođe iskreno motivirani.

I za kraj: Ne oslanjajte se na zastarjele metode i trikove kako biste motivirali zaposlenike. Razgovarajte sa svojim timom o važnosti posla koji svakodnevno obavljaju. Budite proaktivni u prepoznavanju i rješavanju problema svojih zaposlenika. Redovito prepoznajte doprinos zaposlenika u specifičnim situacijama i na značajan način. Povežite se s vlastitom motivacijom i slobodno je podijelite sa svojim timom. I odbacite mrkvu i batinu, umjesto toga vodite smislene razgovore. Bit ćete na dobrom putu da vodite visoko motivirani tim, uvjerena je Lisa Lai u tekstu za Harvard Business Rewiew.