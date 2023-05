Đakovčanka Mihaela: 'Zbog rijetke bolesti otiče mi lice. Dijagnozu sam čekala 17 godina'

Sve je počelo 1998. godine, kad sam kao i mnogi oboljeli završila na operaciji slijepog crijeva koje je zapravo bilo u redu. To je bio prvi abdominalni napadaj hereditarnog angioedema (HAE). No tad to nisam znala. Kod mog zadnjeg napadaja mislili su da je slijepo crijevo u pitanju, pa sam im rekla da su ga već izvadili. Nakon drugog porođaja počela su i prva oticanja. Svaki čas sam zbog nekog drugog razloga išla na pretrage. Ruka, noga, mjehur, zatezanje i zatvaranje grla, trbuh, pa jajnici... Bilo je i prijedloga da se obratim psihijatru. I tako 17 godina, dok nismo došli do zaključka da bi mogao biti HAE - govori nam Mihaela Šogorić (47) iz Semeljaca kraj Đakova, predsjednica Udruge oboljelih od HAE Hrvatska.