'Saznala sam da su moj muž i najbolja prijateljica ljubavnici'

Michelle Bragger (51) iz Braintreea u Velikoj Britaniji doživjela je najgoru noćnu moru - izdali su je i suprug i najbolja prijateljica, dvoje ljudi kojima je najviše vjerovala.

Bila je sretno udana za električara Johna (48) 18 godina i oduvijek je mislila kako će zajedno dočekati starost. Kaže kako nije imala razloga vjerovati da je vara.

Upoznali su se u njezinom uredu, došao je popraviti računao. Svidjeli su se jedno drugome, no primijetila je da na ruci ima vjenčani prsten. Počeli su se potajice viđati, no ona mu je ubrzo dala ultimatum - ili će se razvesti ili se više neće viđati.

- Iako sam bila druga žena, uvjerio me je kako želi biti sa mnom, kako ima problema u braku. Pričekali smo s intimnošću sve dok nije otišao od svoje žene, to mi se činilo ispravnim - ispričala je, a prenio The Sun.

Uskoro su dobili dvoje djece, dvije kćeri koje sada imaju 18 i 14 godina. Provodili su puno vremena s obiteljima i s njezinom najboljom prijateljicom 45-godišnjom Jennifer (to joj nije pravo ime).

- Jennifer je provodila skoro svaki dan s nama.Često je odlazila na izlete s nama i na noćne izlaske - prisjetila se i dodala kako nikada neće zaboraviti studeni 2015. godine.

John je izjavio kako je više ne voli i da odlazi od nje. Bila je toliko šokirana da nije znala što bi rekla. Nije mogla shvatiti što se dogodilo.

- Uspjela sam ga nagovoriti da još provede taj Božić s nama, ali bili su mi to najgori tjedni u životu. Provela sam praznike moleći ga da nas ne napusti uz poplave suza zbog njegovih oštrih odgovora. Slomila sam se pred djecom - rekla je.

Povjerila se svojoj najboljoj prijateljici.

- Jennifer je bila jedina osoba u koju sam se tada mogla pouzdati. Bila je jednako šokirana kao i ja. John je otišao, ali nije mi rekao kamo ide. Sve to mi je bilo nekako previše tajnovito - ispričala je i dodala kako joj je Jennifer bila "rame za plakanje", ali činilo se da misli kako nema nade za njezin brak - kasnije joj je postalo jasno zašto.

Michelle je odlučila saznati istinu o tome što se događa pa je potražila Johna na Valentinovo 2016. godine. Otišla je do svoje prijateljice i šokirala se vidjevši njegov auto parkiran ispred njezine kuće. Krenula je hodati oko kuće i vidjela buket ruža u vazi na prozoru.

John je otvorio vrata i sve joj priznao, da su on i Jennifer ljubavnici.

- Sada znam kako se njegova bivša žena osjećala kada ju je ostavio zbog mene. Ja njegovu ženu nisam poznavala, a moja do tada najbolja prijateljica je znala gotovo sve o meni. Dvije najbliskije osobe u mojem životu su me izdale - dodala je.

Njihove dvije kćeri su se slomile kada su sve saznale, a Michelle, kaže, pokušava ostati pozitivna zbog njih.