Uz pomoć mikrovalne efikasnije ocijedite limune, ravnomjernije tostirajte orašaste plodove, vrlo jednostavno blanširajte povrće ili pak osušite svoje omiljene začine za kuhanje - sve u nekoliko minuta

<p>Mikrovalna pećnica radi na principu koji se razlikuje od kuhanja na štednjaku. Hranu na štednjaku zagrijavamo postepeno počevši izvana pa širenjem topline u unutrašnjost namirnice. Mikrovalne pećnice pak griju sve dijelove namirnice odjednom. Elektromagnetni valovi uzrokuju gibanje molekula, a gibanje molekula dovodi do trenja koje stvara toplinu. Do nezgodnih eksplozija može doći kada toplina prodre u namirnice s visokim udjelom vode.</p><p><strong>Pogledajte video: Kako ukloniti ljutinu iz rotkvica?</strong></p><p>Nezasluženo na lošem glasu, mikrovalna pećnica često se smatra neprijateljem zdravih i s ljubavlju pripremljenih obroka, no to je pogrešno. Naime, kuhari kažu kako ovaj kućanski aparat zapravo može biti od velike koristiti te smanjiti vrijeme i posao olakšavajući pripremne radnje u kuhanju.</p><p>Isprobajte ove korisna trikove:</p><h2>Tostiranje orašastih plodova</h2><p>U mikrovalnoj će se bademi, lješnjaci i slični plodovi tostirati jednakomjernije nego li u pećnici ili na tavici. Posložite ih u tanjur u jedan sloj i tostirajte u nekoliko intervala po minutu. Između svakog intervala malo ih promiješajte. Ponavljajte postupak dok ne dobijete ono što želite, piše <a href="https://thetakeout.com/how-to-make-cooking-easier-with-the-microwave-1844458745">The Takeout.</a></p><h2>Blanširanje povrća</h2><p>Parenje povrća u vašoj mikrovalnoj pećnici je doista lako i ne treba vam posebna oprema. Sve što trebate učiniti je dobro isprati povrće, staviti ih u zdjelu za mikrovalnu s nekoliko žlica vode, djelomično ih prekrijte tanjurom ostavljajući stavljajući malo prostora da višak pare pobjegne te uključite na minutu do dvije.</p><h2>Izvucite maksimum iz citrusa</h2><p>Ako vam treba limunov sok, prvo cijeli limun ugrijte u mikrovalnoj desetak sekundi. Pričekajte da se malo prohladi, potom ga prerežite i ocijedite. trebali biste dobiti puno više soka nego klasičnim cijeđenjem.</p><h2>Osušite začine</h2><p>Nekoliko grančica začinskog bilja, primjerice ružmarina, stavite između dva papirnata ručnika i ubacite sve zajedno u mikrovalnu na dvije do tri minute. Kad ih izvadite one bi trebale biti suhe.</p>