Milan Banić (80) iz Zagreba osvojio je u srpnju Opel Corsu Edition u vrijednosti od 99.900 kuna. Kad smo ga nazvali i rekli mu sretnu vijest, dobitnik i vjerni čitatelj 24sata prvo je bio u nevjerici.

- Mislio sam da me sinovi zezaju, nisam se nadao nagradi. Kad sam shvatio konačno da sam dobitnik, srce me skoro ‘opalilo’ - rekao nam je u srpnju uzbuđeni Milan Banić.

Na primopredaju je stigao sa suprugom, a bili su jako dobro raspoloženi. Ispričali su nam kako obožavaju čitati 24sata te da vjerno igraju nagradne igre. Sad im se posrećilo, a najveće iznenađenje im je bilo što su osvojili upravo automobil koji su baš željeli.

- Živjeli smo vani, a i tamo smo vozili Opel. Vjerni smo toj marki godinama tako da je ovo savršena nagrada - govorila je supruga. Jedva su čekali vidjeti svoj automobil, a boja im nije bila previše važna.

- Nije presudna boja. Čim sam čuo da je riječ o Opelu, znao sam da je nagrada vrhunska. Ipak je to vječni automobil, a osim toga i izdržljiv - pričao je Milan. Kad smo ga pitali tko će voziti automobil, rekao je kako će to biti on.

- Nemamo trenutačno automobil jer smo supruga i ja u mirovini. Ipak, jako će nam dobro doći - rekao nam je sretni dobitnik. Dodao je kako će i dalje čitati svoje omiljene novine i izrezivati kupone.