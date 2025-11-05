Milica je prvu torbicu napravila za rodicu iz Italije prije godinu dana, a modele je nazvala u čast svojim prijateljicama! Trenutačno istražuje i tekstil od kokosa te 'pinatex', poznat i kao veganska koža...
BESPLATNO IH POPRAVLJA PLUS+
Milica je posvećena očuvanju okoliša: 'Moje torbe od papira su ekološke, a perive!'
Čitanje članka: 4 min
Imena modelima torbica dala je po svojim prijateljicama, Mirandi, Marini i Heleni, skrojila ih je sama, teške su maksimalno 200 grama, napravljene su od papira i mogu se prati. Od ideje do realizacije Milici Cakić (38) trebalo je samo godinu dana, a priča je počela slučajno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku