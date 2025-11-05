Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
BESPLATNO IH POPRAVLJA PLUS+

Milica je posvećena očuvanju okoliša: 'Moje torbe od papira su ekološke, a perive!'

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 4 min
Milica je posvećena očuvanju okoliša: 'Moje torbe od papira su ekološke, a perive!'
storyeditor/2025-11-03/PXL_301025_141078314.jpg | Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Milica je prvu torbicu napravila za rodicu iz Italije prije godinu dana, a modele je nazvala u čast svojim prijateljicama! Trenutačno istražuje i tekstil od kokosa te 'pinatex', poznat i kao veganska koža...

Imena modelima torbica dala je po svojim prijateljicama, Mirandi, Marini i Heleni, skrojila ih je sama, teške su maksimalno 200 grama, napravljene su od papira i mogu se prati. Od ideje do realizacije Milici Cakić (38) trebalo je samo godinu dana, a priča je počela slučajno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
20 zanimljivosti o seksu: Koliko frajera ima ponos veći od 18 cm, koliko žena se seksa iz samilosti
TKO BI REKAO?

20 zanimljivosti o seksu: Koliko frajera ima ponos veći od 18 cm, koliko žena se seksa iz samilosti

Donosimo najzanimljivije fobije, seksualne fetiše i običaje iz cijeloga svijeta. Provjerite kakav je stav tijekom povijesti bio prema djevičanstvu, muškosti i seksu općenito
Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu
NUMEROLOGIJA I ZODIJAK

Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu

Vjeruje se da je anđeoski broj poruka viših sila osobi. U različitim razdobljima života, duhovni svijet nam šalje različite kombinacije brojeva kako bi nam pomogao
Kakvi su znakovi Zodijaka kada se zaljube: Vage 'nisu svoje', Djevice planiraju budućnost...
HOROSKOP I LJUBAV

Kakvi su znakovi Zodijaka kada se zaljube: Vage 'nisu svoje', Djevice planiraju budućnost...

Djevicama je zaljubljenost poput bijega od svakodnevice, ali su jako stidljive i ne vole pokazivati svoje osjećaje. Ribe se intenzivno zaljubljuju - u njihovoj mašti njihova ljubavna priča će biti nevjerojatno romantična

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025