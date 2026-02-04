Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 4. veljače: Ovan unosi svježinu u vezu, Vodenjak dobiva novac...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za srijedu 4. veljače: Ovan unosi svježinu u vezu, Vodenjak dobiva novac...
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 4. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 5
Posao: 2
Zdravlje: 3

Venera u Vodenjaku donosi vam priliku da u svoj ljubavni život unesete svježinu i ojačate tjelesnu privlačnost. Bit ćete otvoreniji primati i davati ljubav, a i partner će biti raspoloženiji za romantiku. Ono što će biti vaša slaba točka jesu odnosi s ukućanima, a osobito će vas netko stariji gnjaviti svojim prohtjevima.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Krasit će vas spretna verbalna snalažljivost i radna učinkovitost. Bit ćete željni novih iskustava. Entuzijazam će vam znatno porasti, pa neće biti problema koji ne biste mogli uspješno riješiti. Više inicijative pokazat ćete i u ljubavi. Privući će vas slobodoumna osoba koja će vas zavoditi na način koji se vama sviđa.

Couple dating in the cafe
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

U vašem ponašanju bit će vidljiva napetost i nervoza. Lomit ćete se između potrebe da se upustite u novu vezu ili da od svega odustanete. Neke ćete stvari morati graditi ispočetka, ali nemojte žaliti truda. Ako se radi o izlasku iz zamorne veze i priklanjanju novoj osobi, imat ćete snage i odvažnosti da to napravite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Zavodit ćete riječima, inteligencijom i govorom tijela. Vaša duhovitost i neposrednost, ali i erotičnost bit će udica na koju će se loviti osobe suprotnog spola. Život u vezi ili braku postat će bezbrižniji u odnosu na prošle dane. Pripravnici među vama preuzet će na sebe dodatne poslove, a oni iskusniji i zadatke odsutnog šefa.

OSLOBODITE SE Svaki znak Zodijaka ima svoj teret: Evo što vam koči sreću
Svaki znak Zodijaka ima svoj teret: Evo što vam koči sreću

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Potreba za sadržajnijim životom potaknut će da se pokrenete na područjima koja ste do sada zanemarivali. S više zanimanja ćete sudjelovati u javnom i kulturnom životu, a mnogi od vas će se odlučiti za razne tečajeve i širenje znanja. S današnjim danom nešto pozitivno se događa na financijskom planu. Dužnik će vam vratiti novac.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaš društveni život dobiva priliku da dosegne višu razinu i udalji vas od stereotipnih životnih obrazaca. Raznovrsniji život pozitivno će utjecati na vaše raspoloženje te vas dovesti u situaciju da upoznate privlačnu osobu. Osoba iz obiteljskog okruženja od vas očekuje potporu. Stavite joj do znanja da očekuje previše

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 4

Nemojte očekivati da će sve teći po planu. Mogli biste u večernjim satima trčati u ured kako biste obavili hitan posao, prekidati ručak zbog sastanka ili odgoditi putovanje zbog neočekivane poslovne situacije. Renovirate li stan, ne gubite živce zbog okolnosti na koje ne zasad možete utjecati.

ŽUDNJA ZA PROŠLOŠĆU Za čime je najviše nostalgičan vaš znak Zodijaka: Vagama fali pravda, Ovnovima bezbrižnost
Za čime je najviše nostalgičan vaš znak Zodijaka: Vagama fali pravda, Ovnovima bezbrižnost

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Mnogi od vas imat će osjećaj da je došlo vrijeme za krupne korake poput vjenčanja, zaruka i preseljenja. Bit ćete puni inicijative, ali nemojte preuveličavati neke probleme. Izbjegnite povišene tonove dok razgovarate s partnerom. Žene će biti sklone preispitivanju ispravnosti ljubavne odluke – poslušajte svoje srce.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nećete imati radne energije i motivacije pa ako vam to posao dopušta, uzimajte češće stanke za odmor. Uz svakodnevne radne zadatke morat ćete razmišljati i o tome kako vratiti dug, pomoći prijatelju i stići na popodnevni sastanak. Zdravlje iziskuje više pozornosti. Imunitet vam je u padu, a mogući su umor i nesanica.

Truck diver feeling tired during the ride.
Foto: Mandic

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Očekuju vas ugodni kontakti sa strancima i posjet osobe izdaleka. Istaknut ćete se u konkretnim poslovima, gdje izdržljivost i odgovornost igraju veliku ulogu. Ne zatvarajte se u kuću, izlazite što više s partnerom ili sami, a koraci koji se tiču ljubavi poduzeti danas imat će dalekosežne, ali pozitivne posljedice.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 3

Planetarni utjecaji povoljno će se odraziti na vašu financijsku situaciju. Dobit ćete očekivani novac, a na račun bi vam mogla stići i prva mirovina. Najuspješniji ćete biti u kreativnim poslovima, radu u medijima ili s djecom. Nove ideje otvorit će vam vrata uspjeha, a svojom ćete spretnošću zadobiti simpatije kolega i nadređenih.

MODNO OSVIJEŠTENI Ovi znakovi Zodijaka imaju najviše stila - Bikovi ne štede na odjeći, a Rakovi vole udobnost
Ovi znakovi Zodijaka imaju najviše stila - Bikovi ne štede na odjeći, a Rakovi vole udobnost

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Planeti vam daju veliku mentalnu energiju pa će i drugi uvidjeti vašu kreativnost, smjelost i probitačnost. Pred vama su krupne odluke. Rezultati vaših dosadašnjih ulaganja dovoljno su vidljivi da vam dobavljaju naklonost okoline. Neki od vas će primiti priznanje ili obnoviti poznanstvo s utjecajnom osobom.

Fotolia
Foto: Fotolia

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Dečki me u školi nikad nisu primjećivali, a danas ne mogu skinuti pogled s mene'
PRAVA TRANSFORMACIJA

FOTO 'Dečki me u školi nikad nisu primjećivali, a danas ne mogu skinuti pogled s mene'

Često se kaže da neki ljudi 'procvjetaju' još u srednjoj školi, a da im popularnost nakon toga brzo splasne. No za druge, najbolji dani dolaze tek nakon što zatvore školska vrata i zakorače u 'stvarni' svijet. Upravo to dogodilo se Poppy Olive
Otkrivamo s kojim ste znakom Zodijaka najviše kompatibilni
LJUBAVNI HOROSKOP

Otkrivamo s kojim ste znakom Zodijaka najviše kompatibilni

Ljubav i kompatibilnost u Zodijaku uvijek intrigiraju. Neki znakovi jednostavno bolje ‘kliknu’ jedni s drugima, stvarajući skladne i sretne veze
Sandra iz Zagreba se kupa u ledenoj vodi svaki dan: 'Liječnici mi kažu da sam kao djevojčica!'
ČAK I NA -10!

Sandra iz Zagreba se kupa u ledenoj vodi svaki dan: 'Liječnici mi kažu da sam kao djevojčica!'

Po krvnoj slici tijelo mi je u stanju djevojčice od 10 godina, to je ‘dokaz’ da moj ‘ice bath therapy’ radi, kaže nam ova žena koja je većinu života provela u Australiji gdje je hodala i po užarenom pijesku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026