Dnevni horoskop za srijedu 4. veljače: Ovan unosi svježinu u vezu, Vodenjak dobiva novac...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 5

Posao: 2

Zdravlje: 3

Venera u Vodenjaku donosi vam priliku da u svoj ljubavni život unesete svježinu i ojačate tjelesnu privlačnost. Bit ćete otvoreniji primati i davati ljubav, a i partner će biti raspoloženiji za romantiku. Ono što će biti vaša slaba točka jesu odnosi s ukućanima, a osobito će vas netko stariji gnjaviti svojim prohtjevima.



POGLEDAJ VIDEO:



Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Krasit će vas spretna verbalna snalažljivost i radna učinkovitost. Bit ćete željni novih iskustava. Entuzijazam će vam znatno porasti, pa neće biti problema koji ne biste mogli uspješno riješiti. Više inicijative pokazat ćete i u ljubavi. Privući će vas slobodoumna osoba koja će vas zavoditi na način koji se vama sviđa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U vašem ponašanju bit će vidljiva napetost i nervoza. Lomit ćete se između potrebe da se upustite u novu vezu ili da od svega odustanete. Neke ćete stvari morati graditi ispočetka, ali nemojte žaliti truda. Ako se radi o izlasku iz zamorne veze i priklanjanju novoj osobi, imat ćete snage i odvažnosti da to napravite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zavodit ćete riječima, inteligencijom i govorom tijela. Vaša duhovitost i neposrednost, ali i erotičnost bit će udica na koju će se loviti osobe suprotnog spola. Život u vezi ili braku postat će bezbrižniji u odnosu na prošle dane. Pripravnici među vama preuzet će na sebe dodatne poslove, a oni iskusniji i zadatke odsutnog šefa.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Potreba za sadržajnijim životom potaknut će da se pokrenete na područjima koja ste do sada zanemarivali. S više zanimanja ćete sudjelovati u javnom i kulturnom životu, a mnogi od vas će se odlučiti za razne tečajeve i širenje znanja. S današnjim danom nešto pozitivno se događa na financijskom planu. Dužnik će vam vratiti novac.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaš društveni život dobiva priliku da dosegne višu razinu i udalji vas od stereotipnih životnih obrazaca. Raznovrsniji život pozitivno će utjecati na vaše raspoloženje te vas dovesti u situaciju da upoznate privlačnu osobu. Osoba iz obiteljskog okruženja od vas očekuje potporu. Stavite joj do znanja da očekuje previše

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Nemojte očekivati da će sve teći po planu. Mogli biste u večernjim satima trčati u ured kako biste obavili hitan posao, prekidati ručak zbog sastanka ili odgoditi putovanje zbog neočekivane poslovne situacije. Renovirate li stan, ne gubite živce zbog okolnosti na koje ne zasad možete utjecati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mnogi od vas imat će osjećaj da je došlo vrijeme za krupne korake poput vjenčanja, zaruka i preseljenja. Bit ćete puni inicijative, ali nemojte preuveličavati neke probleme. Izbjegnite povišene tonove dok razgovarate s partnerom. Žene će biti sklone preispitivanju ispravnosti ljubavne odluke – poslušajte svoje srce.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete imati radne energije i motivacije pa ako vam to posao dopušta, uzimajte češće stanke za odmor. Uz svakodnevne radne zadatke morat ćete razmišljati i o tome kako vratiti dug, pomoći prijatelju i stići na popodnevni sastanak. Zdravlje iziskuje više pozornosti. Imunitet vam je u padu, a mogući su umor i nesanica.

Foto: Mandic

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas ugodni kontakti sa strancima i posjet osobe izdaleka. Istaknut ćete se u konkretnim poslovima, gdje izdržljivost i odgovornost igraju veliku ulogu. Ne zatvarajte se u kuću, izlazite što više s partnerom ili sami, a koraci koji se tiču ljubavi poduzeti danas imat će dalekosežne, ali pozitivne posljedice.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Planetarni utjecaji povoljno će se odraziti na vašu financijsku situaciju. Dobit ćete očekivani novac, a na račun bi vam mogla stići i prva mirovina. Najuspješniji ćete biti u kreativnim poslovima, radu u medijima ili s djecom. Nove ideje otvorit će vam vrata uspjeha, a svojom ćete spretnošću zadobiti simpatije kolega i nadređenih.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Planeti vam daju veliku mentalnu energiju pa će i drugi uvidjeti vašu kreativnost, smjelost i probitačnost. Pred vama su krupne odluke. Rezultati vaših dosadašnjih ulaganja dovoljno su vidljivi da vam dobavljaju naklonost okoline. Neki od vas će primiti priznanje ili obnoviti poznanstvo s utjecajnom osobom.

Foto: Fotolia