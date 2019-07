Milijarder rekao da nije sve u novcu: 'Ok, daj ga onda meni'

Richard Branson, britanski poslovni čovjek čije se bogatstvo procjenjuje na 7.8 milijardi američkih dolara, vlasnik je branda Virgin koji sadrži 350 kompanija, od kojih je najpoznatija ona zrakoplovna - Virgin Atlantic.

Na Twitteru je nedavno objavio tekst sa svojim razmišljanjima o novcu i kako je "nevažan za sreću", te da sreću čine druge stvari, poput obitelji, prijatelja i sličnih vrijednosti.

- Doista vjerujem da materijalne stvari ne donose sreću. Obitelj, prijatelji, zdravlje i zadovoljstvo ono je što je doista važno. Kad sam bio mlad nisam planirao zaraditi veliki novac. Od početka smo par prijatelja i ja krenuli stvarati nešto na što bismo mogli biti ponosni - napisao je Branson.

I truly believe that ‘stuff’ really does not bring happiness. Family, friends, good health and the satisfaction that comes from making a positive difference are what really matters https://t.co/GFLwOyJLGt pic.twitter.com/r4LbQOcg8J