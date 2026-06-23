Milijuni žena piju pogrešne lijekove za menstrualne bolove!

Istraživači ističu kako njihovi nalazi otkrivaju “razmjere i utjecaj” menstrualnih bolova te način na koji ih žene stvarno tretiraju, što je dosad bilo nedovoljno istraženo.

- Ne mislim da pretjerujem kada kažem da bismo, da muškarci imaju menstrualne bolove, o njima znali mnogo više nego danas, rekao je profesor James Goulding sa Sveučilišta u Nottinghamu za BBC.

Analiza podataka 3,1 milijuna kupaca između 2006. i 2015. pokazala je da je u polovici svih kupnji menstrualnih proizvoda kupljen i neki analgetik, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu PLoS Digital Health. Od tih lijekova, oko dvije trećine činili su proizvodi na bazi paracetamola, dok je preostala trećina bila ibuprofen.

Stručnjaci, međutim, ističu da je kod menstrualnih grčeva bolji izbor protuupalni lijek ibuprofen, u skladu s preporukama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS). Razlog je što ibuprofen blokira stvaranje prostaglandina – kemikalija koje uzrokuju kontrakcije mišića maternice i time bolne grčeve.

Paracetamol, s druge strane, primarno djeluje u mozgu tako što blokira signale boli, zbog čega je učinkovitiji kod glavobolja. Menstrualni grčevi prirodni su dio ciklusa, kada se maternica kontrahira kako bi odbacila sluznicu.

Tijekom tog procesa tijelo proizvodi tvari slične hormonima, tzv. prostaglandine, a njihove više razine povezane su s jačim bolovima. Stručnjaci iz organizacije Endometriosis UK preporučuju da se ibuprofen počne uzimati dan ili nekoliko dana prije očekivane menstruacije, prije nego što razina prostaglandina poraste.

Podaci anketa pokazuju da će sedam od deset žena u Velikoj Britaniji tijekom života doživjeti “onesposobljavajuće” menstrualne bolove koji u prosjeku traju gotovo četiri godine. Unatoč tome, čak 78 posto žena navodi da im je liječnik rekao kako je određena razina nelagode tijekom menstruacije sasvim normalna. Stručnjaci ipak upozoravaju da jake i onesposobljavajuće bolove ne treba ignorirati jer mogu upućivati i na zdravstvene probleme poput endometrioze ili drugih ginekoloških stanja.

Istraživanje OnePolla na 5.000 žena pokazalo je da prosječna osoba ima oko tri dana boli mjesečno, što ukupno iznosi 1.350 dana boli tijekom 450 ciklusa. Jedna od deset žena (9 posto) opisuje bol kao izuzetno jaku, dok ih 24 posto navodi da je riječ o intenzivnoj, oštroj i probadajućoj boli.

Gotovo polovica ispitanica (47 posto) kaže da su im menstruacije izrazito iscrpljujuće, 31 posto ih opisuje kao neizdržive, a 48 posto priznaje da tijekom tog razdoblja nemaju energije.