SASTANAK UDRUGA I MINISTRICE ZDRAVSTVA

Ministrica podržala vraćanje prava na veći broj trakica za osobe s dijabetesom tip2

Piše Marijana Matković,
Foto: HSDU

Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) zadovoljan je sastankom s ministricom zdravstva dr. Irenom Hrstić, koja je podržala i prihvatila neke njihove prijedloge

Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) u ponedjeljak je održao konstruktivan i sadržajan sastanak s Irenom Hrstić, ministricom zdravstva, koji ocjenjujemo kao značajan korak naprijed u unaprjeđenju skrbi za osobe s dijabetesom. Sastanak, na kojem je uz ministricu sudjelovao i njen savjetnik dr. Tonči Buble, protekao je u izrazito pozitivnom i partnerskom tonu, priopćeno je iz udruga, što su potpisali Davor Bučević i Doris Sandalić, predsjednik i potpredsjednica HSDU-a te Davor Skeledžija iz Zagrebačkog dijabetičkog društva i portala nainzulinu.com.

- Ministrica je jasno poručila da apsolutno podržava vraćanje prava na veći broj trakica za mjerenje glukoze osobama koje šećernu bolest liječe tabletama, s dosadašnjih 50 na 100 trakica godišnje. Naglasila je da je već razgovarala s HZZO-om i da će poslati zaključak sastanka te osigurati daljnje korake prema provedbi ove odluke. HSDU će u tom procesu pridonijeti pribavljanjem pozitivnog stručnog mišljenja dijabetološke struke, a osigurano je već pozitivno mišljenje Hrvatskog Društva obiteljskih doktora, istaknuto je nakon sastanka.

Foto: HSDU

Udruge su pohvalile Ministarstvo i zdravstveni sustav zbog ukidanja doplata za djecu za inzulinske pumpe, određenog sniženja doplate za GLP lijekove (npr. poznati Ozempic) kod tipa 2 i ukidanja doplata za inzulinske pumpe kod djece, kao i raspisivanja natječaja za dodatne postupke liječenja dijabetičkih komplikacija u barokomorama. 

Ministrica i predstavnici udruga razmijenili su stajališta o potrebi daljnjeg smanjenja doplata za (GLP i SGLT2 lijekovi) i bržem uvrštavanju novih terapija poput Mounjara; ministrica je pojasnila kompleksnost procesa i poručila da su hrvatski osiguranici u europskom vrhu po dostupnosti moderne terapije. Također, načelno je prihvaćena ideja da autentični osiguranici budu vraćeni u upravna i stručna vijeća HZZO-a. 

Na sastanku su udruge informirale ministricu i o teškom stanju u Referentnom centru Vuk Vrhovec gdje se usluge za osobe s dijabetesom ograničavaju zbog širenja KB Merkur, kao i gubitku prostorija Saveza. Ministrica je izjavila je da će Referentni centar nakon obnove zadržati punu funkcionalnost.

Foto: Dreamstime

Također, u brojnim bolnicama, a posebno KBC Split i Bolnici Zadar se planira povećanje broja endokrinologa kroz novi nacionalni plan specijalizacija. Naime, KBC Split je poznat po listama čekanja za pregled dijabetologa u trajanju od čak 6 mjeseci, a Zadar uopće nema dijabetologa. 

Dogovoreno je da će se za 7 mjeseci održati novi sastanak, kako bi zajednički evaluirali ostvareno i planirali daljnje aktivnosti, poručuju iz udruga. 

