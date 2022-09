Mirjana Rakić: Prije smo svi bili ravnopravni u plaći i po statusu

Mirjana Rakić (74) iz Zagreba razgovarala je i surađivala sa najpoznatijim imenima svjetske politike onog vremena, od Margaret Thatcher preko Yassera Arafata. Kaže kako im današnji političari nisu dorasli, a smatra da svijet generalno ne ide u dobrom smjeru. Razgovarali smo o tome, ali i o životnim prekretnicama te planovima za budućnost.

U zadnje vrijeme Vas se slabije viđa u medijima. Nedostaje li Vam televizija?

Tu i tamo se pojavim na ekranu, tek toliko kao podsjetnik za gledatelje da sam još tu, no radila sam na televiziji 43 godine i mislim da je to sasvim dovoljno pojavljivanja na ekranu. Nećete vjerovati, ne nedostaje mi televizija. Uvijek sam imala puno interesa i s mirovinom sam napokon dobila mogućnost samostalno određivati svoje vrijeme kako želim. Nemam obveza ni pritiska zbog rokova, pa ga dijelim sa prijateljima i dragim ljudima koji me mogu nasmijati. Idem na koncerte i u kazalište te konačno imam vremena za puno čitanja.

Što čitate?

Baš sam završila knjigu Navida Kermanija koju mogu od srca preporučiti svima, Uzduž rovova. Bavi se zbivanjima u Europi te istočnim i zapadnim zemljama. Fantastičan putopis intelektualca čiji su roditelji Iranci te se zaputio od Berlina do mjesta svog podrijetla. Bila mi je zanimljiva jer pokazuje političku svakodnevicu u zemljama i krajevima koji nisu često na ekranu, te ističe koliko danas postoji zazor od javnog iskazivanja političkog mišljenja bez obzira na sustav. Volim čitati i Svetlanu Arsenijević koja veliki trud ulaže u razgovor s ljudima i te ljude predstavlja kao glavne aktere, pa možete pročitati što Rusi misle o Jeljcinu, kako gledaju na svakodnevicu i određena razdoblja u svojoj povijesti.

Pa ipak, danas je situacija s Rusijom kompliciranija...

Svjetska situacija se značajno zakomplicirala i slažem se s mnogima da koračamo u neko novo vrijeme. Tko zna kakvo će ono biti. Možda nije pozitivno i zazirem od svega toga. Imali smo pandemiju dvije godine koja i dalje nije prošla, ali manje se o njoj govori jer su došle nove teme - Ukrajina, agresija, nesposobnost politike da riješi situaciju, a to je izazvalo posljedice u cijelom svijetu da nismo mogli ni zamisliti koji će to utjecaj imati na energetiku, hranu i odnose na međunarodnom planu. Tu je i posjet Nancy Pelosi Tajvanu koji je bio strašna pogreška koju u ovakvom globalnom trenutku smatram vrlo nepromišljenim korakom. Mislim da svijetom danas vlada tolika količina nekompetentnih vođa da je to prestrašno i vuku poteze zbog kojih se mnogi hvataju za glavu pitajući se kamo to sve vodi. Osobno sam mislila da Rusi nikad neće napasti Ukrajinu, ali eto, krvavo su napali i razaraju tako da se Ukrajina ni uz međunarodnu pomoć neće oporaviti idućih 50 godina.

Mislite da je politički svijet drugačiji nego prije par desetljeća?

Nema političara iste snage. Evo, pratim kampanju oko izbora novog čelnog čovjeka konzervativaca u Engleskoj i mnogi Liz Truss uspoređuju sa Margaret Thatcher. Iako se sa politikom Margaret Thatcher nisam slagala, znam kakva je bila i kakvi su bili njezini javni nastupi. Liz Truss je u nekoliko tjedana mijenjala krucijalne političke teze, a to se ne radi pred izbore. To znači da političar nije siguran u svoje ciljeve. Thatcherici se to nije moglo dogoditi i ona je uvijek imala isplaniranih sedam koraka unaprijed, kako će nešto izgovoriti i na koji će način u javnosti reagirati. Današnji političari to nemaju.

Jeste li ikad razmišljali o odlasku u inozemstvo?

Ne, uopće nikad nisam razmišljala o odlasku sa HRT-a jer sam imala mogućnost strašno puno putovati. Posao mi je dao veliko bogatstvo. Ne materijalno, nego mogućnost da uz putovanja puno toga vidim i nađem se u situacijama koje čak ne mogu platiti ni oni koji imaju puno novca. Sve to omogućilo mi je da u drugim sredinama propitkujem vlastite vrijednosti i pitam se koliko je stvarno važno nešto što je meni osobno bitno.

Pa ipak, novinarstvo nije bio Vaš prvi izbor, zar ne?

Htjela sam biti kirurginja, ali nisam uspjela upisati Medicinu. Inače, tajnica Fakulteta političkih znanosti je stanovala u istoj zgradi kao i ja, pa sam išla linijom manjeg otpora. Bila sam odlikašica, pa nisam strepila oko ocjena. Predala sam joj svoje papire i zamolila je da me upiše na studij, što je i učinila. Dolazeći na prvo predavanje, susrela sam ondje puno kolega koji su također kao i ja htjeli studirati medicinu. Moram priznati da tijekom studija nikad nisam požalila što sam ga upisala jer smo imali iznimno kvalitetne profesore i intelektualce na europskoj razini koji su nas učili kako misliti. To je osnovna ideja svakog fakulteta koji vam treba pružiti ne samo određenu razinu općeg znanja, nego i mogućnost razlučivanja bitnog od nebitnog, a u našem poslu je to ključno.

Kada i kako ste počeli raditi?

Onako kako se počinjalo u to doba. Tada još nije postojala gradska rubrika nego se zvala "Pri Dnevniku" i radila sam kao vanjska suradnica početničke poslove - kad je bila neka nesreća, kad je trebalo provjeriti kakve su cijene na tržnici i slično, išla sam ja. Bila sam apsolventica. Nakon godinu dana sam diplomirala, pa su me zaposlili za stalno. Nakon nekog vremena su me primili u redakciju unutarnje politike, što je za mene bilo jako važno. Bila sam ponosna što netko prati moj trud i rad i prepoznaje ga dovoljno da postanem član neke redakcije. Potom sam prešla u vijesti gdje sam izbrusila raspoznavanje bitnog od nebitnog sadržaja i to mi je jako pomoglo u poslu. U to vrijeme radila sam sa nedavno preminulim Vladimirom Fučijašem. Znate, nismo tad imali fonetičare koji se brinu za izgovor, pa smo njemu i kolegici Vesni Raić čitali tekstove kako bismo izbrusili izgovor. Kao kolege međusobno smo si pomagali i nikad nisam doživjela da je netko nekome odbio pomoći. I onda me kolega Tomislav Jakić 1981. preporučio u redakciji vanjske politike i do mirovine sam ostala vezana uz tu redakciju bez obzira jesam li radila emisiju ili vodila vijesti.

Je li Vam bilo teže kao ženi?

Nikako, svi smo bili izjednačeni. Dapače, kolege su znali svašta izgovoriti u društvu i onda bi ih netko upozorio da pripaze na rječnik budući da u društvu ima i žena, a oni bi odgovarali da smo svi isti jer smo novinari i da među nama nema razlike. Nismo se tada razlikovali ni po plaćama ni po statusima.

Kako se novinarstvo promijenilo od tada do danas?

Joj, u mnogočemu. Prije svega, promijenili su se vlasnici medija iznad kojih su sad oglašivači i ovise o profitu. S druge strane, urednici moraju u kreiranju sadržaja poštivati želje vlasnika, a oni profiliraju novinare prepoznajući njihove talente i usmjeravaju ih imajući na umu kvalitetu medija u kojem rade. Danas se puno griješi u javnom sadržaju, no moram istaknuti da su to sve greške urednika, a nipošto novinara. Vaš je posao kao urednika ispravljati greške, a mnogi to ne rade.

Razvedeni ste i nemate djece. Je li Vaš privatni život patio zbog posla?

Kod mnogih ljudi je danas privatni život više javni nego osobni i misle da svi o njima moraju znati sve. Ja mislim da to nije potrebno i da vas se u nekom društvu i zajednici prepoznaje po poslu koji obavljate, a ne po tome s kim živite i gdje se sunčate. Zato o svom privatnom životu nikad nisam govorila, pa ne bih ni sad.

Jeste li usamljeni?

Nikad. Znate, od malih nogu sam navikla biti sama, ali mi ta samoća ne pada teško jer me mama odgajala kao društveno biće. Živjele smo na Svačićevom trgu u zgradi u kojoj je bilo jako puno djece i uvijek smo se puno družili tako da nikad nisam bila usamljena. A poslije kroz život stječete prijatelje, i to je najveća vrijednost. Pravi i iskreni prijatelji su rijetki, i to su ljudi koji vam mogu uskočiti u svakom trenutku i napraviti sve za vas, kao i vi za njih. Ta fantastična veza traje kroz život.

Odrastali se u Zagrebu, no niste se ovdje rodili, zar ne?

Spletom okolnosti rodila sam se u Lici. Mama je išla u posjet prijateljici ondje i ja sam stigla na svijet. Ostala sam tamo tjedan dana, a potom smo se vratile u Zagreb i to je to. Ipak, s jedne strane mi je silno žao što nemam nikakvih veza s tim krajem, jer je Lika predivna. Ljudi me znaju pitati poznajem li ovog ili onog iz Like, pa budu razočarani kad kažem da ne. Moja jedina veza s Likom je što sam prolazila kroz Plitvice, a nemam ondje nikakve rodbine.

Niste odrastali s ocem?

Ne, otac je umro prije nego što sam se rodila, tako da smo oduvijek mama i ja bile same.

Je li Vam djetinjstvo bilo teško? Kako ste odrastali?

Moja mama je imala završenu samo osnovnu školu kad se kao spremačica zaposlila u ljekarni, no imala je ambicije nešto postići pa su joj, budući da je bila vrijedna, omogućili da se školuje i tada je završila srednju farmaceutsku školu. Postala je zdravstveni tehničar, odnosno laborant. No njezina ambicija nikad se nije odražavala na mene. Kako je radila u smjenama, u slobodno vrijeme me uvijek vodila posvuda, pa smo išle u park, na tržnicu, kuhale smo ručak. Kad je radila, čuvala me jako draga susjeda koja je imala dvoje djece i svi smo rasli kao velika obitelj. Znala me voditi u Primorsku gdje je bila Kinoteka pa smo gledale dječje filmove, a kasnije i ozbiljnije. Zanimljivo, Jugoslavija nije imala novca za puno novih filmova i u kinima smo često gledali stare, pa sam i ja tako odrastala na klasicima i zaljubila se u film. S mamom sam se sanjkala na Tuškancu. Puno je vremena provodila uz mene i brinula se o meni da mi omogući vidjeti i doživjeti što više toga. Sjećam se kako kao mala nisam ništa voljela jesti, pa bi mama kupila veliku liziku, namazala je putrom i odvela me u šetnju na Langov trg. Dok sam se igrala, otkidala je komad po komad i davala mi, pa sam ja tako jela u trku između igre.

Je li to tajna vaše vitkosti?

A ne, poslije se to promijenilo. Imam osjećaj da imam dobru genetiku, jer zapravo dosta jedem, volim hranu i uživam u njoj, ali imam neki svoj ritam. Nisam od onih koji vole večere. Večera mi teško pada pa je preskačem, ali bez doručka sam mračna cijeli dan.

Je li Vam žao što nemate djece?

Sad, u ovim godinama, ne mogu reći da mi je žao. Naime, draga su mi djeca i svi moji prijatelji imaju unuke koje jako volim i zabavljam se s njima. Sve su to divni mladi ljudi.

Karijeru ste završili kao ravnateljica Agencije za elektroničke medije i predsjednica Vijeća za elektroničke medije uz puno buke. Je li Vam ostao gorak okus u ustima?

Agencija za elektroničke medije je važno državno tijelo koje regulira odnose unutar elektroničkih medija temeljem zakona i jedan od nakladnika, Z1 televizija. prekršio je taj zakon. Zbog govora mržnje u emisiji Marka Juriča po zakonu i pravilima smo im oduzeli koncesiju, što je izazvalo revoluciju na ulici. Bilo je neugodnih situacija, bilo je svega, ali na koncu nije ostao gorak okus u ustima što se tiče agencije. Bila sam ponosna na sve ljude koji su bili tamo i preživjeli neugodnosti, no ono što ostavlja gorak okus je činjenica da naš sustav ne funkcionira. Svi se čude postojećem zakonodavstvu i njegovoj primjeni s jedne strane, a s druge da država i društvo nisu reagirali na uličnu manifestaciju u kojoj nekoliko tisuća ljudi viče.

Je li Vas ikad u karijeri privlačila unutarnja politika?

Ne jer nju živim. O njoj čitam, ljutim se, ali to je to.

Kako biste se svrstali - desno, lijevo ili centar?

Ja sam ja, teško mi je svrstati se. Desno definitivno nisam, ne mogu reći da sam ljevica kad ona ni sama ne zna što je, a u centru ima svega i svačega.

Kakvi su Vam planovi za budućnost?

Želim putovati. Knjige definitivno neću pisati, iako imam prijatelje izdavače koji mi to često predlažu. Na mojim pretrpanim policama nema mjesta da se mogu hvaliti kako sam se, evo, i ja ukoričila. Jako volim čitati, a evo, sretna sam jer sam se nedavno dočepala biografije Pabla Nerude. Ima oko toga anegdota. Naime, knjigu sam dobila kao rođendanski dar čim je izašla 1974. godine, a onda sam je nekome posudila i netragom je nestala. Nisu mi je vratili. Više je nigdje nisam mogla nabaviti. Godinama poslije žalila sam se prijateljici radi toga i ona si je dala truda te ju je pronašla u nekoj arhivi u Beogradu i nabavila mi je. Dobila sam je s posvetom. I opet, posudila sam je. Kao da je ukleta, nikad mi se nije vratila. I konačno, sad sam je uspjela pronaći i sama sam si je kupila, ali ta nikad neće napustiti moj dom, ne ide iz stana.

A gdje biste putovali? Ima li još mjesta na kojima niste bili?

Kako ne. Voljela bih vidjeti Angkor Wat u Kambodži, ali to je pitanje kako realizirati. Definitivno bih voljela posjetiti Kubu jer ondje nisam bila, a vjerujem da ću to uspjeti dogodine jer ipak put zahtijeva konkretniju pripremu. No kako dvije pandemijske godine nije bilo putovanja, planiram skoknuti do vječne Italije koju toliko volim da bih u njoj mogla biti svaki drugi dan. No ne privlači me Australija i nekako nije u mojim planovima. Vidjet ćemo.

