Mislila da će se udati za njega, a onda otkrila šokantnu istinu

Twitter račun @Redditships je podijelio sliku posta koji je žena izvorno objavila na Redditovom Relationship_advice forumu tražeći pomoć oko svoje situacije.

My (25 F) boyfriend (24 M) of 5 years just disclosed to me that he does not believe women should be allowed to vote. pic.twitter.com/NsKOKb6D0h — relationships.txt (@redditships) 10 July 2019

Žena (25) je napisala da joj je njezin dečko (24) s kojim je u vezi već skoro pet godina rekao da misli da žene ne b trebale glasati.

- Ne želim izazvati nikakvu političku debatu. Zbog konteksta: ja, naravno, vjerujem da bi žene trebale imati pravo glasa. Zbunjena sam i ne znam što da mislim - napisala je anonimna žena koja je potražila savjet oko toga što da učini.

Dodaje kako se on uvijek osjećao politički nezavisnim, barem je ona tako mislila.

- Politika nikad nije bila problem između nas. Ipak, priznao mi je da je tijekom godina postao ekstremniji u svojim pogledima do toga da smatra da su žene uništile našu zemlju (mi smo Amerikanci) i da one ne bi trebale imati pravo glasa... Rekao mi je da nije osjećao da mi to može reći prije jer se bojao da će me izgubiti - objasnila je.

Uzrujana je i ne zna ima li pravo biti jer zna da svi ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, ali se osjeća da on ne cijeni njezino mišljenje/pogled.

- Uvjerio me da i dalje misli kako bi ja trebala imati pravo glasa, ali da žene općenito ne bi... To je osoba s kojom sam gotovo pet godina. Razgovarali smo o braku. Ne znam što da mislim. Po svim drugim aspektima on je savršen, najbolji partner, i ne mogu zamisliti život bez njega. Ali, zbog ovog se premišljam - rekla je.

Upitala je druge korisnike je li u krivu što preispituje njihovu vezu zbog njegovih uvjerenja i treba li kao njegova djevojka biti tolerantna i poštovati njegove poglede iako se možda ne slaže s njima.

- Ne mogu reći pretjerujem li ili ne? Zbog cijele situacije se osjećam užasno i zbunjeno - zaključila je.

Više od 7.000 ljudi je lajkalo tweet i preko tisuću ih je reetwetalo objavu. Jedan korisnik joj je savjetovao da počne zamišljati svoj život bez njega.

- Jedina stvar koju bi trebala učiniti je ostaviti ga. On je odrasla osoba, mora preuzeti odgovornost za svoje s*anjske, djetinjaste i opasne poglede - rekao je drugi.

Treći je dodao da mu kaže da ne vjeruje da bi muškarci trebali imati pravo glasa jer su oni uništili ovu zemlju, dok neki nisu bili impresionirani činjenicom da je žena upitala je li 'pretjerano reagirala'.

- U ovom trenutku nisam siguran što bi muškarac trebao učiniti da žena ne upita za savjet je li njezina reakcija pretjerana - napisao je četvrti, piše Mirror.