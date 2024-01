'Mislila sam da mi je muž špijun CIA-e, a onda mi telefonski poziv promijenio cijeli život'

Kad se javila na telefon jednog dana u travnju 2006., spisateljica Mary Turner Thomson nije imala pojma da će se njezin svijet uskoro srušiti.

- Jeste li vi gospođa Jordan? - pitao je ženski glas, nakon toga dodajući: "Ja sam druga gospođa Jordan".

Foto: Profimedia

Svijet Mary Turner Thomson srušio se kada je otkrila da njezin muž ima drugu ženu. Otkrila je da je udana za bigamista s još tri žene i 13 djece.

S tih pet riječi srušilo se sve što je Mary vjerovala o svom suprugu i njihovom životu.

- Sve je bila laž. Ništa, od prvih riječi koje mi je napisao, nije bilo istinito - izjavila je Mary.

Sve do tog dana je Mary vjerovala da je njezin suprug William Jordan američki agent CIA-e, čiji ga je posao vodio diljem svijeta na opasne misije.

- Kad je bio kod kuće, bio je predan suprug i otac, no mjesecima ga nije bilo, išao je na tajne misije, kako sam mislila. Inače, bio je savršen tip i 'superheroj' - komentirala je.

Međutim, u stvarnosti Jordan nije bio heroj. Bio je serijski bigamist i prevarant, osuđeni seksualni prijestupnik i kriminalac, s bezbrojnim lažnim imenima i pozadinskim pričama.

Foto: Circle Circle Films/ITV

Njihov je život tema dokumentarca 'The Other Mrs Jordan – Catching The Ultimate Conman', u kojem se pojavljuje.

- Nakon tog poziva shvatila sam da čovjek kojeg sam voljela šest godina, za kojeg sam se udala i s njim imala dvoje djece, ne postoji. Došla sam do dna - izjavila je.

Mary i Jordan upoznali su se na web stranici za upoznavanje 2000. Ona je imala 35 godina i bila je samohrana majka svoje kćeri Robyn, koja je tada imala samo godinu dana.

- Bilo je vrlo važno da svaki muškarac s kojim sam hodala pozitivno utječe na život moje kćeri, da bude pouzdan i iskren - prisjeća se Mary.

- Will, koji je bio porijeklom iz New Jerseyja, ali je živio u Edinburghu, bio je inteligentan, pažljiv i brižan, sve što sam tražila u vezi - rekla je.

Međutim, ubrzo se njegovo ponašanje počelo mijenjati.

- Otkazao bi planove u zadnji tren, a onda bi se duboko ispričao i obećao da se to više nikada neće ponoviti - kaže Mary.

- Kad se nije pojavio na putovanju koje smo planirali u London krajem prosinca 2000. sam odlučila odustati od njega - ispričala je.

- Njegov je odgovor bio da se pojavi na mom pragu u 7 ujutro sljedećeg jutra i zaprosi me. Rekla sam 'ne', jer je bilo prerano, ali sam se i složila da ne prekidam vezu, jer je njegovo kajanje bilo tako uvjerljivo - sjeća se.

- U to vrijeme, termini poput 'ljubavno bombardiranje' i 'gaslighting' nisu bile u upotrebi kao sada, ali on je koristio psihološke tehnike kako bi me ostavio da se osjećam kao da ne znam gdje sam - prisjetila se.

U travnju 2001. Jordan je izjavio nešto što ju je šokiralo.

- Prvo mi je rekao da radi na visokoj razini kibernetičke sigurnosti za banke i vlasti, što je uključivalo mnogo putovanja unutar Ujedinjenog Kraljevstva. Ali onda je otkrio da je zapravo agent CIA-e, regrutiran sa sveučilišta da putuje svijetom, često i na opasna mjesta - sjeća se Mary.

Nije znala što da misli, on od nje nije tražio ništa osim toga da mu povjeruje.

Jordan je zakleo Mary na tajnost svog rada.

- Bilo je uzbudljivo, bila sam u vezi sa špijunom, superjunakom. Ali loša strana je bila ta što se sada više nikada nisam mogla žaliti ako ga nije bilo tjednima ili je otkazao spoj u zadnji tren, jer nije imao izbora - rekla je.

Dva mjeseca kasnije, Mary je otkrila da je trudna, što je bio šok, jer je Jordan rekao da je ostao neplodan zbog zaušnjaka u djetinjstvu.

Foto: Circle Circle Films/ITV

- Bila sam zapanjena, ali oduševljena, kao i on - kaže Mary. Ipak, većinu trudnoće provela je sama, nakon što je Jordan, kako je rekao, poslan na Bliski istok.

- Bio je odsutan mjesecima i zvao me sporadično, često usred noći sa satelitskog telefona, govoreći mi o tijelima mrtve djece koje je vidio i zgradama pretvorenim u ruševine.

- Bila sam u stanju stalnog straha za njega, dok sam žonglirala svoj posao poslovnog savjetnika s dvogodišnjakom i trudnoćom. Unatoč tome što me opetovano uvjeravao da će se vratiti na vrijeme za porod u veljači 2002., nije se vratio. Umjesto njega sa mnom je bila moja mama. Našu kćer Eilidh, koja sada ima 21 godinu, nije upoznao sve dok nije navršila tri mjeseca - sjeća se.

Par se vjenčao tog listopada u matičnom uredu u Edinburghu, uz njezine roditelje. Od njegove obitelji nije bio nitko, jer je rekao da ne mogu putovati iz SAD-a.

- Osjećala sam se tako sretno tog dana. Vjenčali smo se i Will je odlučio napustiti svoju ulogu u CIA-i i pokrenuti IT tvrtku. S Bliskog istoka vratio se slomljen čovjek i rekao je da njegov rad ne čini razliku za čovječanstvo. Stvarno sam vjerovala tog dana da započinjemo novo, ‘normalnije’ poglavlje - kaže Mary.

Sljedeće dvije godine par je vodio normalniji život, iako je Jordan još neko vrijeme bio odsutan, radeći kao IT poduzetnik po Velikoj Britaniji - što je zapravo bila istina.

Zatim je u ljeto 2004. Mary ponovno otkrila da je trudna. Ali njezina se radost ubrzo pretvorila u užas.

- Jordan mi je rekao da su opasni ljudi, koji su ga poznavali iz vremena dok je bio u CIA-i, krenuli za njim i da im trebamo platiti da zaštite mene i djecu. Bila sam u strahu, čak me naučio koristiti elektrošoker u slučaju da provale u kuću. Jedva sam spavala mjesecima, stalno u strahu i uplašena - ispričala je.

Tijekom sljedeće godine, procjenjuje Mary, dala mu je oko 230.000 eura, od prihoda od prodaje stana koji je posjedovala, kao i ušteđevine i svoje plaće, za koju je vjerovala da je isplaćena ljudima u sjeni.

- Bilo je 8 tisuća funti eura ovdje, 4 tisuće eura tamo, zatim još 5 tisuća eura... Čak i ponekad nije ni došao, nazvao bi ili poslao e-poruku da kaže da moramo platiti više ili će nam djeca biti ubijena. Ljudi uvijek misle da ne bi nasjeli na ovakvu prijevaru, ali ja sam bila inteligentna, profesionalna žena. Vjerovala sam u to svim srcem, jer je Jordan bio majstor prijevare i proveo je godine obrađujući me prije nego što me išta tražio - rekla je.

Njihov sin Zach, koji sada ima 18 godina, rođen je u travnju 2005. – i opet je Jordan propustio porod.

- Do tada je svoje odlaske objašnjavao time da se skrivao od tih muškaraca ili da je radio kako bi zaradio novac. Nisam se mogla nikome povjeriti, jer me je upozorio da to mora biti tajna - objasnila je.

U travnju 2006. stigao je poziv koji je za Mary okončao jednu noćnu moru, ali započeo drugu.

- Žena na drugom kraju linije mi je rekla da je u braku s Willom 14 godina i da imaju petero djece. Rekla je da je također dobio dvoje djece s njihovom dadiljom. Živjeli su u Škotskoj, prije nego što su se preselili u južnu Englesku - ispričala je.

Rekao joj je da je špijun Ministarstva obrane, zbog čega je toliko bio odsutan. Pronašla je broj od Mary u jednoj od njegovih bilježnica, a kad ga je pitala za njega, rekao je da je to broj s posla koji nikad nije smjela nazvati. Ali bila je sumnjičava i na koncu je došla do Mary.

- Moja se stvarnost rušila oko mene dok je govorila, ali osjetila sam neobično olakšanje jer sam shvatila da nema opasnih muškaraca koji dolaze po nas. Moj novac je nestao i moj brak je bio sramota, ali barem smo djeca i ja bili sigurni - sjeća se Mary.

Ubrzo nakon poziva, Mary se sastala s drugom gospođom Jordan, koja joj je pokazala papire i fotografije, potvrđujući ono što joj je rekla. Ali to je bilo daleko od kraja Jordanova razornog utjecaja na Marijin život.

Ispostavilo se da je bio zaručen sa ženom koju je zapošljavao – uzimao je njezinu plaću i posuđivao novac od nje – zatim je na prevaru koristio njezinu kreditnu karticu. Nazvala je policiju i, dok su ga istraživali zbog prijevare, otkrili su da je dvaput oženjen i optužili ga za bigamiju i posjedovanje elektrošokera.

- Najgore otkriće bilo je da je bio osuđeni seksualni prijestupnik, koji je priznao krivicu za seksualne prijestupe nad djevojčicom mlađom od 13 godina i to 1997. godine te je odslužio sedam mjeseci u zatvoru. Osjećala sam se fizički bolesno - sjeća se Mary.

Srećom, Marijina djeca nisu stradala.

Jordan, koji je bio odsutan u vrijeme kada su se njegove dvije žene upoznale, slao je poruke i zvao kako bi pokušao uvjeriti Mary da ne prekine njihov brak. Rekao joj je da za sve postoji objašnjenje, no ona mu nije povjerovala i odbila njegove zahtjeve za susret.

- Nisam željela da me ponovno uvuče, znala sam koliko je uvjerljiv - rekla je.

Krajem 2006., na sudu u Oxfordu, Jordan se izjasnio krivim za prijevaru, bigamiju, nezakonito posjedovanje pištolja za omamljivanje i propust da prijavi svoju adresu – što je bilo zakonski potrebno zbog osude iz 1997. – te je osuđen na pet godina zatvora.

Izvan suda Mary je prišla žena koja joj je rekla da također ima dijete s Jordanom.

- Do sada sam otkrila da je 2005. imao sedam veza i desetero djece. Odlučila sam učiniti sve što mogu kako bih proširila glas o tome tko je on zapravo kako bih zaštitila druge - ispričala je.

Tako je 2007. Mary objavila 'The Bigamist', knjigu temeljenu na njezinim iskustvima.

Jordan je prijevremeno pušten iz zatvora 2009. i deportiran u SAD gdje se, kaže Mary, jednostavno vratio na staro.

- Kao rezultat knjige, žene iz SAD-a i Meksika su me kontaktirale, obično nakon što je njihova veza s njim završila i kada su ga istražile na internetu - priča Mary.

Mary je 2014. kontaktirala Amerikanka Mischele Lewis, koja se nedavno zaručila za osobu pod imenom Liam Allen, koji je radio za Ministarstvo obrane.

Život joj se raspleo kad je pogledala u njegov ruksak i pronašla putovnicu na ime William Allen Jordan.

- Tražila ga je na internetu, pročitala moju knjigu, zatim me kontaktirala, otkrivajući da je trudna s njim i da mu je dala 4 tisuće funti da plati njezin postupak sigurnosne provjere zbog njegova posla - kaže Mary.

Nakon što je Mischele – koja je odlučila prekinuti trudnoću – otišla na policiju, Jordan je uhićen i optužen za krađu prijevarom i lažno predstavljanje državnog službenika, te je u veljači 2015. osuđen na tri godine zatvora.

Mischele i Mary postale su dobre prijateljice i zajedno osnovale Facebook grupu za žrtve.

- Bilo je srcedrapajuće čitati priče žena – sada znamo za 21 žrtvu i 14 djece kojima je on otac. Čak je jednu ženu i dijete ostavio bez doma - kaže Mary.

Početkom 2023. Jordan je ponovno uhićen i optužen za prijevaru, nakon krađe od vlasnika restorana u New Yorku. Sada je u zatvoru i čeka presudu. Mary odbija osjećati neugodnost zbog onoga što se dogodilo.

- Ne bih imala dvoje od svoje troje divne djece – iako Eilidh i Zach nemaju odnos sa svojim ocem – stoga ne mogu požaliti što sam ga upoznala i nisam kriva za ono što je učinio. Muškarci poput Jordana su profesionalci u onome što rade - kaže ona.

- Odbijam mu dopustiti da me uništi, a progovorivši, stvorila sam pozitivno i zaštitničko naslijeđe za druge žene i djecu iz traume koju je moja obitelj pretrpjela od njegovih ruku - zaključila je, piše The Sun.