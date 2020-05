'Mislila sam da sam napravila nešto grozno, a postaje trend'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Jennifer Garner (48): Glumici koža blista i bez skupih krema

Američka vizažistica Rosanna Meikle nakon što je završila 2018. godine školu za vizažiste nikao se nije uspijevala probiti na tržištu.

- Moja škola je bila u skupocjenom okrugu Aucklanda. Zbog velikih troškova nisam si mogla priuštiti proizvode. Moja oprema nije bila dovoljno 'profesionalna' - rekla je Rosanna. Tehnike 'smokey eye' i zagasitih ruževa zbog kojih su joj sve žene izgledalo isto Rosanni se nije sviđalo.

Stoga je odlučila isprobati nešto sasvim novo. Jednog je dana stvorila svoj vlastiti kreativni nered u šminkanju. Za zadatak svoj model je našminkala s crnim agresivnim šljokicama, zelenim crtanim linijama, tamnim i neobičnim bojama ruževa te je koristila šiljaste nastavke za trepavice.

- Mislila sam da sam napravila nešto grozno, ali na Instagramu je odjeknulo - rekla je.

Meikle to tada nije shvatila, ali pridružila se pokretu koji polako dobiva na značaju - revoluciji ružnog šminkanja. Termin je smislila berlinska vizažistica i aktivistica Eszter Magyar, koji je počela raditi na tom projektu 2018. godine.

- Apsolutno volim ovakvo šminkanje i želim da drugi vide ovu zahtjevnu ljepotu - kaže Rosanna kojoj je karantena dobro poslužila da uvježbava svoj novi stil.

Na društvenim mrežama trend neobičnog i grotesknog šminkanja pomamio mnoge umjetnike i vizažiste i postao primijećen. Novi stil u šminkanju predstavio je sve osim napućenih usana, konturiranih crta lica, velikih očiju i klasičnih selfija. Novi stil su modeli koji izgledaju razigrano i dječje, a ponekad čak i prijeteće i agresivno.

- Rad ovih umjetnika je često ismijavan jer su ili previše ružni ili nisu dovoljno ružno. Ne radi se o ružnoći. Radi se o nepravilnosti. Ružno je samo riječ na koju obratite pozornost - ispričala je Magyar.

Te se nepravilnosti protive onom stilu kojeg smo naviknuli vidjeti na društvenim mrežama. Tijekom posljednjih pet godina pojavio se 'selfi', napućene usne, velike otvorene oči i šminka koja pojačava karakteristike.

- Činjenica da postoji tako specifično lice, kao što je klasičan selfie, govori nam da se pojam portreta posljednjih godina manje odnosi na izražavanje sebe i više na iskazivanje usklađenosti s idejom o tome što je mlada žena - napisala je Autumn Whitefield-Madrano u svojoj knjizi 'Nominalna vrijednost' iz 2017. godine.

- Mnogo ljudi prihvaća ono što vide, a da uopće to ne dovode u pitanje. Znaju nacrtati savršenu liniju, ali nemaju pojma zašto to rade. Izgledi trebaju biti različiti. Oni trebaju biti nesavršeni, nestašni i kaotični. Neki me podsjećaju na fovističke slike, drugi na kubističke, a neki na dadaističke. Iako umjetnici ponekad otkrivaju kako su stvorili neki izgled, fokus je manje na prepravljanju onoga što vidite. Gledatelji su tu da cijene viziju, a ne da je ponavljaju na vlastitim tijelima - tvrdi Magyar.

Prema mišljenju brojnih sociologa, ideja da se šminka povezuje sa seksualnom konotacijom i dalje je prisutna u društvu. Žene koje je nose previše šminke često su stigmatizirane i odbačene dok se one koje nose premalo nazivaju neprofesionalnima i neurednima. A, muškarci koji nose šminku, oni dobivaju poseban skup stereotipa.

Neobičnost 'ružnog šminkanja' isto tako može biti privlačna i seksi, ali to nije svrha. Srha je ugoditi korisniku.

- Pogledati nešto ružno i shvatiti da nam to neočekivano odgovara, prilično je dragocjen trenutak koji nas prisiljava da preispitamo granice onoga što mi smatramo potrebnim da bi nešto bilo lijepo - kaže Julia Lee (24), dizajnerica iz Singapura, koja napadnu šminku nekada nosi i u javnosti iako je, kako kaže, Singapur prilično konzervativan po pitanju estetika.

Caroline Heggdal, 27-godišnja dizajnerica iz Norveške nema hrabrosti van doma prezentirati svoj osebujni stil kojeg tako rado nosi kod kuće - bojom obrubljene oči ukrašene sitnim bijelim cvjetovima.

- Jako sam sramežljiva i bojim se što će ljudi reći. Stvarno bih voljela da imam hrabrosti izaći vani ovako našminkana - priznaje Caroline Međutim, ona vidi kako se trend polako probija u mainstream, što joj daje neku nadu.

- Iako se može učiniti uvredljivim što tako kategoriziram trendove, ali o 'ružnom šminkanju' trudim se razmišljati popt Magyar. Ružno postoji zbog ružnih razloga, a zapravo je samo riječ o podcijenjenoj estetici koju bi više ljudi trebalo znati prihvatiti - zaključila je Caroline, a prenosi The Guardian.

