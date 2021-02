Dragi Mevludine,

sumnjam da mi suprug nije iskren i da ima drugu na poslu s kojom se dopisuje, a vjerujem i fizički vara. Mislim da me ne voli i da mu nije stalo do mene i našeg braka. Pomozite mi i savjetujte me što da napravim i vidite li nas zajedno u budućnosti. Ima li tu prave ljubavi s njegove strane? Hoće li ostati na ovom poslu, hoće li nam se financije popraviti i hoću li se i ja napokon zaposliti? Sve više me, zbog njegovih gluposti, muči i zdravlje. Hvala vam od srca i nestrpljivo čekam vaš odgovor u nadi da ćete mi pomoći. Već sam vam jednom pisala i tada ste sve pogodili. Hvala.

Šifra: nada

Odgovor:

Draga gospođo, ja vidim da imate dobar brak ali i da ste pretjerano ljubomorni bez razloga. Muž voli vas i djecu i nema razloga da sumnjate u njegovu vjernost. Nemate redovite seksualne odnose i od tuda proizlaze vaše brige i sumnje. No svi smo drugačiji, a i godine pa i stres na poslu čine svoje. No on vam ne prilazi zbog razloga koje vi mislite. On je zbilja postao previše napet, no brine ga situacija na poslu i stres koji ga okružuje. Pokušajte se oboje prisjetiti dana kada ste uživali jedno u drugome, nastojte si obostrano ugađati, a ne raditi drame i stvarati sumnje koje samo potkopavaju vaš brak. Budite aktivniji, pomazite se malo, sredite se prvenstveno radi sebe, a onda i njega, probudite želju i sve će biti u redu. Oboje biste trebali promijeniti svoje ponašanje, njega previše muči posao, a vi ste opterećeni ljubomorom. Stalnim provjeravanjem i sumnjama ćete samo produbiti problem. Pokušajte se oboje mijenjati, vi ga ne pritišćite i vidjet ćete da će se situacija popraviti. Bitno je da ostanete zajedno. Javite mi se telefonski za mjesec dana i nemojte stvarati probleme tamo gdje ih nema. Sretno!