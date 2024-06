'Mislim da nam se vezu uplela bivša žena. Da ga čekam ili ne?'

Poštovani Mevludine,

pisala sam vam prije dvije godine kad ste mi odgovorili da ću upoznati rastavljenoga gospodina koji će biti pažljiv, nježan i požrtvovan - što se i dogodilo. Jako sam ga zavoljela, a vjerujem - i on mene. Nažalost, posljednjih nekoliko mjeseci postao je hladan i distanciran i ne želi kontakt, osim prijateljstva. Rekao mi je da me ne želi držati ‘u okovima’ sa svojim brakom i četvero djece. Mislim da se u odnos uplela treća osoba ili čak bivša supruga. Molim vas za savjet i pomoć što dalje učiniti, čekati ili ići dalje? Zahvaljujem od srca.

šifra: ranjena duša

Odgovor:

Vrlo ste energični, pomalo pesimistični. Volite red, temeljiti ste, ali gajite i dosta predrasuda, ponekad od buhe napravite slona. Međutim, ovoga gospodina vežu djeca, i to je normalno. Vidim da ste u njemu pronašli oslonac, a i on je u vama. Ne ljutite se, ali vidim da ga previše kontrolirate, provjeravate, ljubomorni ste, posesivni, želite imati potpunu kontrolu nad njim i odnosom.

Pritišćete ga, pa se on s vama više ne osjeća komotno i opušteno te se zato pomalo promijenio u zadnje vrijeme. Vi biste sve i sad, a on je jednostavno u nekom drugom osjećaju. Vi ste sasvim različitih karaktera. Teško da ćete ostati zajedno jer jednostavno ste došli u situaciju da vi želite jedno od odnosa, a on nešto sasvim drugo.

Alen Vuković | Foto: Alen Vuković

Želje vam se razlikuju a takvi odnosi teško da mogu funkcionirati. Znali ste da je imao ženu i djecu, a sad vam sve pomalo smeta i na sve sumnjate. No ja vidim da vas on ne vara, niti ima intenzivniji kontakt s bivšom, njemu je s vama sve ovo malo previše. Oni razgovaraju samo jer imaju zajedničku djecu. Ako mislite održati kakvu-takvu vezu, promijenite se i pokažite mu da vam je stalo do njegovog vremena i povjerenja. Druga vam je mogućnost da prekrižite taj odnos koji vam u biti ne odgovara i krenete dalje prema nekim novim ljubavima.